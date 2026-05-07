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Revelan los precios de los vehículos más vendidos en el mes de abril en el país: conózcalos

Existen modelos desde los 75 millones de pesos.

Carros y motos tráfico en Bogotá
FOTO: AFP

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
01:14 p. m.
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El mercado automotor en Colombia ha cerrado abril de 2026 con cifras que confirman una transformación profunda en las preferencias de los consumidores y una estabilización al alza en los precios de entrada.

Según los reportes más recientes de ANDI-Fenalco y Andemos, el sector registró un crecimiento del 53,9% frente al mismo mes del año anterior, alcanzando las 26.827 unidades matriculadas.

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Por primera vez en la historia del país, un vehículo 100% eléctrico se consolidó como el más vendido del mes. El Tesla Model Y lideró el ranking con 2.269 unidades, duplicando las cifras de sus perseguidores más cercanos. Aunque su precio se aleja del segmento de entrada, su éxito refleja una infraestructura de carga más robusta y beneficios tributarios que seducen al comprador de gama alta.

Precios de los vehículos más vendidos en el mes de abril en el país

Pese a que la inflación y los costos logísticos han elevado el piso de los precios, todavía es posible encontrar opciones competitivas. El Chevrolet Onix se posiciona como una de las alternativas más balanceadas, con un precio inicial que ronda los $75.790.000. Este modelo registró 577 unidades vendidas en abril, manteniéndose firme entre los favoritos.

Por otro lado, el Suzuki Swift, especialmente en su versión híbrida (Mild Hybrid), sigue ganando terreno gracias a su exención de pico y placa en varias ciudades. Su precio de entrada para este periodo se sitúa desde los $78.990.000, logrando matricular 433 unidades.

  • Tesla Model Y - 2.264 unidades - $210.000.000.
  • Renault Duster - 1.065 unidades - $93.000.000.
  • Kia K3 (Sedán/Cross) - 919 unidades - $82.000.000
  • Mazda CX-30 - 768 unidades - $112.000.000.
  • Chevrolet Onix - 577 unidades - $75.790.000
  • Suzuki Swift - 432 unidades - $78.990.000
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