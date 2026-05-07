Misión de Observación Electoral de la UE inicia su despliegue en Colombia en medio de la escalada de violencia

A pesar de que el sistema democrático colombiano ha demostrado ser capaz de organizar comicios, como el pasado 8 de marzo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) inició su despliegue el jueves, 7 de mayo, en todo el país,

Sus representantes manifestaron estar "muy preocupados" por la actual escalada de violencia en medio de la campaña presidencial. El jefe de la misión, José Antonio de Gabriel, reconoció la gravedad de la situación actual e instó a la instituciones a proteger el voto libre de los ciudadanos.

La alarma internacional surge tras una campaña de terror atribuida a disidentes de las FARC, que incluye hechos atroces como un atentado explosivo que cobró la vida de 21 civiles en el Cauca. Ese mismo fin de semana se habrían registrado más de 30 atentados en todo el territorio nacional.

Lo que, según de Gabriel, "afecta todos los ámbitos y todos los aspectos de la vida pública y privada en Colombia, en los territorios afectados".

El mapa del riesgo y el despliegue internacional:

Con el fin de vigilar la transparencia y seguridad de los comicios del próximo 31 de mayo, la Misión de Observación Electoral formalizó el despliegue de 150 observadores que tendrán presencia en todos los departamentos del país. La atención se centra especialmente en el suroeste colombiano, donde la violencia ha arreciado, en los departamentos del Valle, Cauca y Nariño.

En palabras del jefe de la misión, “(La violencia) Afecta a todos y cada uno de los procesos electorales y somos muy conscientes de que ha habido un incremento de la violencia en las últimas semanas. Especialmente, en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca”.

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Amenazas a la campaña y al voto libre:

La preocupación de la Unión Europea no se limita exclusivamente al 31 de mayo. Según el organismo “no es solo en la jornada electoral, es antes y durante que podrían generarse circunstancias que afectan la capacidad de hacer campaña y la libertad de los votantes”.

Esta advertencia responde a las denuncias sobre grupos ilegales que presionan a los habitantes en zonas rurales remotas donde la presencia estatal es limitada.

Aun con este panorama sombrío, la misión internacional envió un mensaje de respaldo a la fiabilidad del sistema colombiano, tomando como referencia el éxito de las últimas elecciones legislativas.