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Angustioso clamor del papá de Mateo Pérez, periodista desaparecido en Briceño: “No sabemos qué hacer”

El joven de 25 años lleva desaparecido desde hace más de 24 horas. Se sospecha que las disidencias tienen qué ver.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
01:46 p. m.
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La angustia crece en Antioquia por el periodista desaparecido Mateo Pérez Rueda, de 25 años, quien no ha sido visto desde el pasado martes 5 de mayo en zona rural de Briceño.

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El joven comunicador, fundador del medio comunitario El Confidente en Yarumal, se desplazó a la zona para cubrir un consejo de seguridad, pero desde entonces no se tienen noticias acerca de su paradero.

Lo último que le dijo antes de salir de casa: “Mucho cuidado”

“Quiero decirles a las autoridades que nos ayuden y que no nos dejen solos. Ya no sabemos qué hacer. Hemos tocado puertas en todas partes con los medios de comunicación, con Procuraduría y Defensoría del Pueblo; pero nadie nos da razón de nada”, expresó Carlos Enrique Pérez, padre del periodista.

El joven salió el lunes en la mañana desde su casa en Yarumal hacia Briceño, viajando en motocicleta. El papá contó lo último que le dijo: “Que tuviera mucho cuidado porque era una zona muy restringida. Él me dijo que, como iba a haber consejo de seguridad, iban a estar los gobernadores; entonces todo iba a estar militarizado”.

Según las autoridades, el periodista estuvo durante el día en el casco urbano de Briceño y posteriormente se desplazó hacia la vereda Palmichal, zona donde se han presentado confrontaciones entre el Ejército y las disidencias del frente 36 de las Farc.

Disidencias estarían detrás

El presunto responsable de la desaparición sería alias Chala, nuevo cabecilla experto en drones de las disidencias que delinquen en el norte de Antioquia. Las autoridades ofrecen hasta 300 millones de pesos de recompensa por información sobre su paradero.

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La comunidad de la vereda le alertó a la alcaldía sobre la presencia de un cuerpo que podría corresponder al del joven. Sin embargo, las autoridades no han podido confirmar esta información debido a que para el Ejército ha sido complicado ingresar al territorio.

Pérez, quien estaba próximo a recibir su título como politólogo de la Universidad Nacional, sería la tercera persona desaparecida en menos de dos meses en el norte de Antioquia.

La Fundación para la Libertad de Prensa rechazó la desaparición. Por su parte, Reporteros sin Fronteras pidió que, en caso de que siga vivo, que las disidencias den pruebas.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación: “Urge a las autoridades a investigar con debida diligencia este caso y realizar los esfuerzos necesarios para esclarecer los hechos”.

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