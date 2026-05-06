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“Es responsable tomar una decisión”: gerente de Medical sobre el cierre de sedes en Bogotá

El gerente general William Aristizábal también explicó qué pasara con la sede Kennedy, que es la última activa.

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
01:24 p. m.
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El cierre de las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín de la Clínica Medical en Bogotá deja en el limbo a cerca de 30.000 pacientes y 1.400 trabajadores del sector salud.

Sin embargo, el gerente general de la IPS, William Aristizábal, explicó en diálogo con Noticias RCN que “las dificultades en el flujo de recursos y a la cartera pendiente por parte de los aseguradores” hacían insostenible la prestación de servicios de calidad:

“Este es un camino largo, que hemos estado recorriendo los últimos siete u ocho años, en el que se ha agudizado la falta de pago de las diferentes entidades. Inicialmente, de la factura pagaban el 60%, 55%, 40%, 20% y, hoy en día, no pagan ni el 10% de lo que Medical radica. Eso ha llevado la cartera a unos niveles críticos, que ponen en riesgo la prestación del servicio, porque no tenemos forma de endeudarnos más con los proveedores y empezamos a deberles a los profesionales”.

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¿Una decisión responsable?

De momento, la cartera de las aseguradoras con Clínica Medical supera los 300.000 millones de pesos. Una deuda que impide pagar las deudas que tienen con los proveedores de insumos médicos y el salario de su personal.

En ese orden de ideas, Aristizábal explica que es “responsable tomar una decisión en ese sentido y no, simplemente, seguir prestando los servicios sin insumos o insumos incompletos o empezar a deber el sueldo de seis o siete meses, como ha sucedido en otras instituciones, al personal de salud”.

Aunque prima la vida de los pacientes, “cuando se habla de salud, necesariamente tiene que hablarse de plata”, explicó. “De lo contrario, no es posible resolver nada. Los servicios de salud se prestan con tecnología, con insumos (…) nosotros no podemos sacar plata de donde no hay y vivimos, básicamente, de lo que hacemos. El Gobierno no nos gira nada”.

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¿Qué pasará con la única sede activa de Medical en Bogotá?

Junto al anuncio del cierre, Medical señaló que los servicios de la unidad de cuidados intensivos, la unidad de cuidado intermedio para adultos, hemodinamia y diálisis dejarían de prestarse en su única sede activa, la de Kennedy.

Su futuro es incierto y en palabras de Aristizábal está en trámite ante la Secretaría, bajo los términos establecidos, la suspnesión de servicios“de alta complejidad, que tienen un mayor costo de insumos y personal”.

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