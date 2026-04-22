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Joven promesa del patinaje murió tras violento choque en plena pista en Cali: esto se sabe

Todo ocurrió mientras entrenaba en la Unidad Deportiva Alberto Galindo.

Noticias RCN

abril 22 de 2026
08:59 a. m.
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El deporte del Valle del Cauca está de luto tras la repentina muerte de un joven atleta que ya se perfilaba como una de las grandes promesas del patinaje.

El trágico hecho ocurrió en Cali, en medio de una jornada de entrenamiento que terminó en tragedia.

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Joven murió tras violento choque en plena pista de patinaje en Cali

La víctima fue Juan David Ruiz Ramírez, un adolescente de tan solo 14 años, reconocido por su desempeño deportivo y por haber sido campeón en competencias de patinaje.

El menor se encontraba realizando su rutina en la tarde del día anterior en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, ubicada en el sur de la capital vallecaucana.

En medio del entrenamiento, el joven sufrió un accidente descrito por testigos como gravísimo pues chocó contra una barra de policarbonato que recubre la pista. El impacto fue de tal magnitud que le ocasionó lesiones severas.

¿De qué murió el joven patinador en medio del entrenamiento en la Unidad Deportiva Alberto Galindo?

De inmediato, el deportista fue trasladado a un centro asistencial, donde ingresó en estado crítico. Aunque los médicos intentaron salvarle la vida mediante una intervención quirúrgica, el adolescente falleció debido a un fuerte golpe en el tórax.

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Finalmente, desde la institucionalidad, el secretario del deporte de Cali, Alexander Camacho, lamentó lo sucedido y resaltó el potencial del joven:

Lamentable y triste la noticia del fallecimiento de nuestro deportista Juan David Ruiz Ramírez, patinador caleño, destacado en los Juegos Departamentales 2022 y una promesa para el deporte caleño, colombiano y mundial.

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