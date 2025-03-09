CANAL RCN
Colombia

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

La Sijín avanza con las investigaciones pertinentes para esclarecer la muerte de la joven.

Asesinatos en Colombia
FOTO: Noticias RCN

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
04:31 p. m.
En la noche de este lunes 1 de septiembre, Natalia Trujillo, una joven patinadora de 23 años, fue asesinada en el barrio Salomia, en Cali. Dos hombres armados interceptaron a la deportista para robar su motocicleta.

En medio del forcejeo para evitar el hurto, Natalia recibió varios impactos de bala. Aunque la joven fue trasladada a un centro asistencial, sus heridas fueron de gravedad y falleció a las pocas horas de ser intervenida.

Ya son 650 homicidios en Cali

Según el más reciente boletín del Observatorio de Seguridad de Cali, entre el 1 de enero y 1 de septiembre de 2025 se registraron 650 homicidios en la capital del Valle del Cauca, lo que representa un incremento de 41 casos más con respecto al mismo periodo en 2024.

El mismo lunes en el que Natalia fue asesinada, en Cali se reportaron cinco muertes violentas en diferentes barrios.

“La ciudad se acerca a los 700 homicidios este año y ha sido blanco de atentados terroristas que agravan la situación. Si no se implementan medidas de seguridad efectivas de inmediato, Cali podría enfrentar nuevos episodios de violencia con consecuencias devastadoras”, dijo en su cuenta de X el concejal de Cali Roberto Ortiz.

Una velatón en memoria de Natalia Trujillo

A Natalia sus allegados la recuerdan como una joven alegre y apasionada por el patinaje. En respuesta al clamor ciudadano, grupos deportivos y la comunidad ‘roller’ han anunciado la realización de una velatón en honor a Natalia.

El homenaje incluirá un recorrido en patines y bicicletas que iniciará desde Rapisur. Esta iniciativa busca celebrar su vida y al mismo tiempo alzar la voz contra la creciente inseguridad que afecta a la ciudad.

La Policía Metropolitana de Cali informó que se encuentran en curso las investigaciones para identificar a los responsables del hecho.

Como parte de las acciones, se analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad en el área y se implementó un plan candado en el oriente de la ciudad. No obstante, líderes comunitarios insisten en la necesidad de medidas más contundentes, al considerar que la ciudad atraviesa una grave crisis de seguridad urbana.

