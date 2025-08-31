Jugador del Deportivo Cali lamentó que se disputara el partido luego del accidente donde falleció un hincha

Este sábado, se jugó un partido más de la Liga BetPlay, donde Deportivo Cali e Independiente Medellín se enfrentaron en el estadio de Palmaseca en un juego correspondiente a la fecha 9 del todos contra todos. Sin embargo, la atención se la llevó un lamentable accidente de tránsito ocurrido en la previa del compromiso.

El bus que transportaba a los jugadores del Deportivo Cali se vio involucrado en un siniestro vial en donde un hincha del equipo que se movilizaba en una motocicleta, fue arrollado y falleció en el lugar de los hechos, mientras que una niña resultó herida.

Fernando Mimbacas y su rechazo a jugar el partido

Una vez terminó este compromiso, en donde el DIM terminó ganando por 3-1, un jugador del Deportivo Cali se pronunció y lamentó haber que tenido que jugar luego de lo sucedido, pues es importante señalar que el accidente ocurrió cuando los jugadores estaban a bordo del bus, por lo que presenciaron la tragedia.

Fernando Mimbacas, delantero uruguayo, habló con la presa y expresó que el juego se tuvo que haber suspendido. "Muy feo la verdad, no sabíamos si íbamos a jugar, porque pasó con un hincha además, que venía a ver el partido. Le deseamos a la familia todo el apoyo del mundo y estamos acá para lo que necesite", expresó en declaraciones recogidas por el periodista Alfonso Morales.

Creo que fue un poco raro, porque una cosa es que pase por fuera, como incidentes que suelen ocurrir, pero otra es que pase con nuestro ómnibus. Llegamos tarde, es algo muy feo y debimos haber parado, supongo yo.

Comunicado del Deportivo Cali tras el accidente

A través de un comunicado oficial, Deportivo Cali se solidarizó con la familia del hincha fallecido, indicando que se trataba de Juan Pablo Núñez Agudelo, quien al parecer era un menor de edad de apenas 16 años.

"Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y agradecemos el amor y la pasión que siempre demostró por nuestros colores".