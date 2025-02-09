Hombre fue asesinado en Bucaramanga para robarle su motocicleta

Javier Celix Orejarena, de 38 años, fue asesinado en la mañana de este lunes 1 de septiembre por varios sujetos que le robaron su motocicleta y un bolso en una transitada vía del barrio La Aurora, en Bucaramanga.

Según el reporte de las autoridades, Javier se desplazaba en su motocicleta Yamaha, modelo NMAX, cuando fue abordado por cuatro individuos que se movilizaban en dos motos, quienes lo interceptaron y lo amenazaron con un arma de fuego.

Javier Celix fue asesinado en medio del forcejeo

Ante la situación, Javier no tuvo más opción que ceder, pero en medio del nerviosismo se produjo un forcejeo, lo cual llevó a que uno de los agresores le disparara en varias ocasiones.

Javier quedó tendido en el pavimento, agonizando por unos instantes. Aunque recibió ayuda, falleció minutos más tarde. Según testigos, el atacante que efectuó los disparos huyó en la moto de Javier, mientras que los demás escaparon en los vehículos en los que habían llegado, llevándose además el bolso de la víctima.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bucaramanga inició operativos con el fin de localizar a los responsables, aunque hasta el momento no han sido identificados.

Familia de Javier Celix exigió justicia por su asesinato

Javier, quien era soltero y vivía con sus padres, ocupaba el segundo lugar entre tres hermanos. Su mayor deseo era sacar adelante a su familia y brindarles una vida digna.

Su padre expresó que ese era el objetivo que siempre lo motivó, y lamentó profundamente la situación del país, donde considera que la vida humana carece de valor.

Las autoridades judiciales, con el apoyo de la Sijin y el CTI de la Fiscalía, continúan avanzando en las investigaciones. Están revisando las grabaciones de cámaras de seguridad y recopilando testimonios que permitan identificar y capturar a los responsables del homicidio. Hasta el momento, todo indica que el hurto fue el único móvil del crimen.