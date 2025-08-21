Por reclamarle a pareja que consumía drogas a las afueras de su casa, joven bumangués recibió un disparo

A pesar de que Bucaramanga redujo sus indicadores delictivos un 30% durante el primer semestre del 2025, los hechos de intolerancia siguen cobrando víctimas, como ocurrió la noche del miércoles, 20 de agosto, en el sector de Pan de Azúcar, en el nororiente de la ciudad.

A las puertas de una casa, según el reporte de las autoridades, habrían llegado dos sujetos para consumir sustancias ilícitas. Un hecho que llamó la atención de Freddy Alexander Muñoz Barrera, de 24 años, que salió para reclamarles.

Durante el cruce de palabras, Muñoz, que vive en el inmueble junto a su madre, les dijo que tenían que retirarse y, entonces, uno de los hombres sacó un arma de entre su ropaje y le disparó.

Comunidad se encuentra preocupada por los índices de violencia en la ciudad:

Tan pronto como escuchó el disparo, la madre de Freddy salió a la calle y se encontró con él, tratando de cubrir su herida, que lo dejó malherido.

A través de un grupo comunitario pidió la ayuda de sus vecinos, pero los responsables lograron huir tras el ataque: “Por favor necesito que manden una patrulla, aquí subiendo Pan de Azúcar, a mi hijo le acabaron de disparar”.

De acuerdo con las autoridades bumanguesas Muñoz, que tenía anotaciones por hurto e intimidación arma de fuego, fue trasladado a una clínica de la capital de Santander, en donde, a esta hora, se recupera.

Autoridades insisten en que las tasas de homicidio y violencia letal han disminuido en la ciudad:

En un informe reciente, las autoridades bumanguesas revelaron que la tasa de homicidios y violencia letal en la ciudad disminuyó considerablemente en comparación con os primeros meses del 2024:

“Sobre los delitos de alto impacto, el homicidio intencional se redujo en un 19%; del mismo modo, los casos de sicariato registraron una baja del 36% y, además, los homicidios con arma de fuego disminuyeron en un 100%. Como resultado de estas reducciones, se evidencia la efectividad del control sobre armas ilegales y, a su vez, el éxito de las intervenciones focalizadas en puntos críticos”, se lee en el documento en el que también se habló de una disminución del 29% en los hurtos a personas, del 21% en os hurtos a residencias y del 51% en los hurtos a comercios.