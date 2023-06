Estudiantes de la Universidad Nacional piden ayuda para viajar a Bulgaria a olimpiadas matemáticas

En Colombia, cientos de jóvenes desean mostrar sus talentos en diferentes disciplinas -como física, idiomas, literatura, deporte- para ser reconocidos y tener mejores oportunidades en el ámbito internacional.

Tal es el caso de tres jóvenes estudiantes de física y matemáticas de la universidad Nacional, quienes están realizando una campaña para pedir ayuda para financiar su viaje a Bulgaria y participar en un importante concurso internacional.

Santiago Jiménez, estudiante de matemáticas; Javier Fernando González, de matemáticas; y Juan David Restrepo, de física, son los tres aventureros que desean participar en la competencia internacional de matemáticas para estudiantes universitarios (IMC).

Según le explicó Santiago Jiménez a Noticias RCN, este concurso se llevará a cabo en Bulgaria del 2 al 8 de agosto y es organizado por la University College of London y The American University in Bulgaria.

Como requisitos para participar, los alumnos deben haber sido matriculados en los ciclos 2020-2, 2021-0 o 2021-1. También deben tener menos de 23 años en las fechas del IMC 2021, lo cual indica que su fecha de nacimiento debe ser después del 9 de diciembre de 199. Si cumplen con los requerimientos, podrán realizar el examen de selección del equipo PUCP.

Cabe resaltar que los estudiantes pueden ser de cualquier carrera. A este concurso asisten más jóvenes de más de 200 universidades de más de 50 países en todo el mundo, por lo cual es considerado el concurso de matemáticas más importante del mundo.

Además, el certamen ha ganado gran reconocimiento a nivel internacional, puesto que está vigente desde 1994 y ha recibido a miles de mentes jóvenes de todo el mundo.

Según explicó Santiago Jiménez, la competencia consta de dos pruebas en dos días diferentes, cada una de cuatro problemas que los estudiantes deberán resolver en un tiempo determinado.

"Participan chicos que vienen de universidades de todo el mundo. Es una competencia muy chévere porque conocemos a muchas mentes jóvenes como nosotros que les gustan las matemáticas y podemos compartir con ellos durante una semana", señaló Jiménez.

"Tenemos muchas ganas de poder representar tanto a la Universidad Nacional como a Colombia en esta competencia. Esperamos que nos puedan ayudar de cualquier manera", agregó.

El alumno indicó que los pasajes de avión a Bulgaria tienen un costo estimado de 6 millones de pesos para esa fecha. A esto debe sumarse el monto de la estadía, el cual tiene un valor de 500 euros, lo equivalente a 2.300.000 pesos.

De esta manera, los tres jóvenes piden a la ciudadanía ayuda para poder viajar. Para ello, destinaron una cuenta de Nequi para que los usuarios puedan destinar el aporte que deseen.