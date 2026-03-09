CANAL RCN
Colombia

Fuerte sismo de 4,7 sacudió Colombia este 9 de marzo: Servicio Geológico confirmó epicentro

El Servicio Geológico Colombiano confirmó un sismo de magnitud 4,7 con epicentro en El Cairo, Valle del Cauca. El temblor se sintió en varios departamentos del país. Conozca los detalles.

Temblor en Colombia este 9 de marzo
Foto: SGC

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
05:35 p. m.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un fuerte sismo que se registró en la tarde de este lunes 9 de marzo, generando alarma entre habitantes de varios departamentos del país.

El movimiento telúrico ocurrió sobre las 5:00 p.m. y fue percibido en distintas regiones del suroccidente colombiano.

Según el reporte oficial del SGC, el temblor tuvo una magnitud de 4,7 y su epicentro se ubicó en el municipio de El Cairo, en el departamento del Valle del Cauca. Aunque el evento sísmico fue sentido por varias personas, hasta el momento no se han reportado daños graves ni personas lesionadas.

Epicentro del sismo de 4,7 en el Valle del Cauca

De acuerdo con la información publicada por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se registró en las coordenadas 4.75° de latitud y -76.16° de longitud, con una profundidad de 91 kilómetros.

El epicentro se localizó en zona rural cercana al municipio de El Cairo, en el norte del Valle del Cauca. Entre las poblaciones más cercanas al lugar del temblor se encuentran Argelia (Valle del Cauca), a 5 kilómetros; El Cairo, a 7 kilómetros; y San José del Palmar, en el Chocó, a unos 19 kilómetros.

Por la profundidad del evento sísmico, el movimiento pudo sentirse en una zona amplia del país, especialmente en departamentos cercanos al eje cafetero y el suroccidente colombiano.

En qué regiones de Colombia se sintió el temblor
Tras el sismo, varios ciudadanos reportaron en redes sociales que lograron percibir el movimiento. El Servicio Geológico Colombiano también recibió reportes desde distintos departamentos.

Según los datos preliminares, el temblor fue sentido principalmente en Valle del Cauca (340 reportes), Risaralda (142), Caldas (80) y Quindío (72). También se registraron reportes en Antioquia (46), Tolima (17), Cauca (3), Huila (2) e incluso en Bogotá D. C. (1).

Colombia es un país con alta actividad sísmica debido a la interacción de varias placas tectónicas. Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano mantiene monitoreo permanente de los movimientos telúricos y recomienda a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo ante este tipo de eventos.

