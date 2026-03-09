Se sigue moviendo el precio del dólar en Colombia: así se cotizó hoy 9 de marzo de 2026

El precio del dólar en Colombia abrió en la mañana de este 9 de marzo de 2026 exactamente en 3.780 pesos.

Además, la Tasa Representativa del Mercado fue de 3.795,55 pesos.

En medio de ese escenario, el precio promedio para compra de dólares en Colombia se ha ubicado en 3.670 pesos, mientras que el de venta está rondando los 3.790 pesos.

Sin embargo, las tarifas que se han identificado en Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.720 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.790 pesos para que los vendan.

Cali: 3.580 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.700 pesos para que los vendan.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para que los vendan.

Medellín: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.800 pesos para que los vendan.

Precio del dólar en Colombia hoy 9 de marzo de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado del dólar, respecto al lunes de la semana pasada, tuvo un aumento de 29.25 pesos.

Además, tomando como referencia el mismo día del mes anterior (9 de febrero de 2026), el incremento fue de 125.35 pesos, que equivalen a un 3.42%.

Por otra parte, mirando la Tasa Representativa del Mercado del inicio del 2026, el ascenso fue de 38.47 pesos, que significan un 1.02%.

Pero, analizando la TRM de hace un año (9 de marzo de 2025), el descenso fue de 321.25 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se ha movido la Tasa Representativa del Mercado en los últimos días

En los días más recientes, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por encima de los 3.700 pesos.

Las últimas variaciones han sido las siguientes: