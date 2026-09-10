CANAL RCN
Deportes

Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe

El capitán de la Selección Colombia regresaría al fútbol colombiano tras casi dos décadas en el exterior.

James Rodríguez Atlético Nacional
FOTO: James Rodríguez - Facebook

Ángel Ballén

septiembre 10 de 2026
11:40 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

James Rodríguez estaría analizando la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, de acuerdo a lo revelado por los periodistas de Win Sports, Sheyla García y Mariano Olsen. Informan que el capitán de la Selección Colombia tiene opciones de llegar a Atlético Nacional.

James Rodríguez tomó decisión con su futuro tras oferta en Italia: esto respondió
RELACIONADO

James Rodríguez tomó decisión con su futuro tras oferta en Italia: esto respondió

James, quien sonó durante los últimos días para jugar en la segunda división del fútbol italiano, podría regresar a Colombia luego de estar casi dos décadas en ligas del exterior y llegando a jugar en los mejores equipos del mundo.

Comenzó su carrera en Envigado FC, donde estuvo corto tiempo antes de pasar a Banfield, incluso cuando todavía no era mayor de edad. Ahora volvería a otro equipo de Antioquia que podría cumplir con sus pretensiones salariales.

De momento, hay reportes sobre un posible acuerdo verbal entre las partes. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial sobre el futuro de James o de que Nacional vaya a sumar nuevos nombres a su nómina.

Atlético Nacional y la campaña de expectativa

A través de las redes sociales de Atlético Nacional, hicieron un par de publicaciones relacionadas con el número 10, lo que muchos interpretaron como una campaña de expectativa previa a la contratación del histórico volante cucuteño.

Cabe recordar que en el fútbol colombiano ya está cerrado el mercado de fichajes, pero esta semana (del 7 al 11 de septiembre) está abierta una ventana para jugadores sin contrato, por lo que se abrió la opción para el posible arribo de James.

Así está la nómina de Atlético Nacional

En caso de llegar a Atlético Nacional, James Rodríguez llegaría a complementar un medio campo que ya tiene figuras importantes a nivel ofensivo. El primero de ellos es el capitán Edwin Cardona, quien está lejos de sus mejores años, pero todavía aporta mucho en ataque.

Además, en el club siguen potenciando al juvenil Juan Manuel Rengifo, quien ya es considerado como uno de los más desequilibrantes del fútbol colombiano.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James Rodríguez tomó decisión con su futuro tras oferta en Italia: esto respondió

Independiente Santa Fe

Figura de Santa Fe podría irse del equipo y Eduardo Méndez apuntó a la hinchada: "Siempre hay excusas"

Ciclismo

Vuelta a España 2026: Así les fue a los colombianos en la contrarreloj de la etapa 18

Otras Noticias

Vía al Llano

Descubren a hombre transportando dos cadáveres por la vía Bogotá - Villavicencio: uno sería de una menor de 10 años

El conductor habría ignorado una señal de pare y fue detenido kilómetros más adelante, en jurisdicción de Chipaque.

Guatemala

Mas de 15 cadáveres fueron abandonados envueltos en bolsas y sábanas en Guatemala: esto se sabe

Según la Policía, los cuerpos de las víctimas fueron abandonados en zonas boscosas.

Masterchef Celebrity Colombia

Tavo Bernate sufrió doloroso accidente por descuido de Emiro en MasterChef Celebrity

Dólar

Dólar sigue tocando precios bajos y se acerca a los $3.000: así está su valor HOY 10 de septiembre

Ministerio de Salud

Ocho hospitales colombianos entre los mejores de América Latina: así le fue al país en el ranking IntelLat 2026