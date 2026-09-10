Atención | James Rodríguez podría ser jugador de Atlético Nacional: esto se sabe

James Rodríguez estaría analizando la posibilidad de regresar al fútbol colombiano, de acuerdo a lo revelado por los periodistas de Win Sports, Sheyla García y Mariano Olsen. Informan que el capitán de la Selección Colombia tiene opciones de llegar a Atlético Nacional.

James, quien sonó durante los últimos días para jugar en la segunda división del fútbol italiano, podría regresar a Colombia luego de estar casi dos décadas en ligas del exterior y llegando a jugar en los mejores equipos del mundo.

Comenzó su carrera en Envigado FC, donde estuvo corto tiempo antes de pasar a Banfield, incluso cuando todavía no era mayor de edad. Ahora volvería a otro equipo de Antioquia que podría cumplir con sus pretensiones salariales.

De momento, hay reportes sobre un posible acuerdo verbal entre las partes. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial sobre el futuro de James o de que Nacional vaya a sumar nuevos nombres a su nómina.

Atlético Nacional y la campaña de expectativa

A través de las redes sociales de Atlético Nacional, hicieron un par de publicaciones relacionadas con el número 10, lo que muchos interpretaron como una campaña de expectativa previa a la contratación del histórico volante cucuteño.

Cabe recordar que en el fútbol colombiano ya está cerrado el mercado de fichajes, pero esta semana (del 7 al 11 de septiembre) está abierta una ventana para jugadores sin contrato, por lo que se abrió la opción para el posible arribo de James.

Así está la nómina de Atlético Nacional

En caso de llegar a Atlético Nacional, James Rodríguez llegaría a complementar un medio campo que ya tiene figuras importantes a nivel ofensivo. El primero de ellos es el capitán Edwin Cardona, quien está lejos de sus mejores años, pero todavía aporta mucho en ataque.

Además, en el club siguen potenciando al juvenil Juan Manuel Rengifo, quien ya es considerado como uno de los más desequilibrantes del fútbol colombiano.