CANAL RCN
Colombia

Juan Guillermo Zuluaga retiró su aspiración presidencial

Zuluaga, a través de una carta, aseguró que postergará su aspiración debido a la desbordada situación de inseguridad del país.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta
Foto: Juan Guillermo Zuluaga (Twitter)

Noticias RCN

noviembre 19 de 2025
03:17 p. m.
A través de una carta, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, anunció que decidió aplazar su aspiración a la Presidencia de la República.

Exgobernador del Meta anunció que postergará su aspiración presidencial

Esto, argumentando la necesidad de priorizar la unidad democrática frente al deterioro de la seguridad y la creciente polarización política que atraviesa el país.

Zuluaga explicó que durante más de un año recorrió el país para escuchar a los colombianos y presentar una propuesta enfocada en restaurar la autoridad del Estado y enfrentar a los grupos criminales.

Sin embargo, señaló que el panorama electoral se ha vuelto cada vez más complejo, con un número elevado de precandidatos que, según él, ha generado incertidumbre entre los votantes.

“La desbordada situación de inseguridad del país, la fragilidad de la economía, la crisis de la salud y de las relaciones internacionales, entre otras, nos obliga a los líderes a tomar decisiones. Desde hace más de un año iniciamos la tarea de recorrer el país hablando con los ciudadanos para solicitarles que nos permitieran servirles desde la presidencia de la República. Nuestra propuesta fue clara: restablecer el principio de autoridad y doblegar a los criminales para recuperar el derecho a vivir sin miedo”, se lee en el documento.

En su comunicado también lanzó fuertes críticas a sectores del petrismo y advirtió lo que considera un resurgimiento de grupos terroristas que estarían recuperando el control en amplias zonas del país.

La razón por la que Juan Guillermo Zuluaga retiró su aspiración presidencial

“En la otra orilla, por el contrario, las perversas políticas petristas han logrado congregarse en torno a la figura del maligno Iván Cepeda, mientras los grupos armados de terroristas se fortalecen y retoman el control de vastos territorios del país”.

El exgobernador aseguró que no tiene miedo de tomar determinaciones difíciles y anunció que respaldará al candidato de la Fuerza de las Regiones, cumpliendo con su palabra.

Además, agradeció a su equipo de campaña y a las personas que firmaron en apoyo de su precandidatura.

