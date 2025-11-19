CANAL RCN
Registraduría toma decisión clave un mes antes de las elecciones atípicas para alcalde en Bucaramanga

En diciembre se desarrollará la elección atípica de alcalde para Bucaramanga.

noviembre 19 de 2025
02:37 p. m.
La Registraduría decidió cambiar las registradoras de Bucaramanga. Esto, con el fin de garantizar la transparencia en las elecciones atípicas para alcalde, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 14 de diciembre.

La razón radica en las presuntas irregularidades en la renuncia e inscripción ilegal del candidato Cristian Portilla. Él lo hizo el jueves 6 de noviembre, a altas horas de la noche. Ese día era el vencimiento del término establecido. La Registraduría certificó que la inscripción fue fuera del horario laboral.

El lío sobre inscripción de Portilla

Cabe mencionar que ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay una solicitud de nulidad frente a este asunto. Portilla fue secretario privado durante la gestión de Jaime Andrés Beltrán.

“La planta de personal global y flexible tiene por fin garantizarle a la administración pública mayor capacidad de manejo de su planta de funcionarios, con el objeto de atender las cambiantes necesidades del servicio y de cumplir de manera más eficiente con las funciones que le corresponden”, indicó la Registraduría sobre la decisión.

Cambios de registradores especiales

Una de las facultades que tiene el registrador Hernán Penagos es justamente ordenar traslados de los empleados de la entidad. Por lo tanto, los registradores especiales que cambian su dependencia son:

  • Janeth Rey Rey: de Bucaramanga a Cúcuta, Norte de Santander.
  • Mónica Yolanda Rey Blanco: de Bucaramanga a Bello, Antioquia.
  • Santiago Jaramillo Sánchez: de Bello a Bucaramanga.
  • Diomar Alfonso Velásquez Bastos: de Cúcuta a Bucaramanga.
Antes del traslado, los registradores deberán presentar el informe de gestión bajo los lineamientos de la resolución 12002 del 18 de noviembre de 2016. El cumplimiento de esta medida deberá efectuarse en un tiempo máximo de cinco días hábiles.

La posesión en sus nuevos puestos tendrá que hacerse ante el alcalde. Los gastos de traslado les serán reconocidos (el 50% del salario básico mensual).

