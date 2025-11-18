CANAL RCN
Colombia Video

Héctor Olimpo oficializa su aspiración presidencial con la entrega de 1,7 millones de firmas

El exmandatario presentó ante la Registraduría Nacional los respaldos ciudadanos que impulsan su aspiración.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
09:04 p. m.
Héctor Olimpo Espinoza, quien recientemente se apartó del grupo político integrado por varios exgobernadores y conocido como La Fuerza de las Regiones, dio un paso definitivo hacia la carrera presidencial al entregar ante la Registraduría un volumen significativo de respaldos ciudadanos.

El movimiento con el que se proyecta, Colombia Diferente, busca posicionarse como un actor propio en la contienda.

Héctor Olimpo entregó de 1,7 millones de firmas

En una jornada que marcó un punto de quiebre en su trayectoria política, Héctor Olimpo Espinoza llegó a la Registraduría Nacional portando cerca de 1 millón 700 mil firmas, recolectadas durante las últimas semanas por su equipo y simpatizantes.

Los formularios fueron entregados oficialmente para iniciar la validación del apoyo ciudadano que exige la normativa vigente para quienes buscan inscribirse mediante grupos significativos de ciudadanos.

Espinoza destacó públicamente el valor simbólico y político de cada respaldo recibido:

Hoy estoy aquí trayendo 1 millón 700 mil firmas aproximadamente que depositaron o que suscribieron unos colombianos que decidieron darle un mensaje de confianza a este proyecto. Cada firma es un mensaje de confianza para mí. Me alienta seguir adelante y seguiré adelante con mi proyecto.

¿Qué viene ahora para Héctor Olimpo?

El ahora precandidato busca que la Registraduría termine el proceso de verificación antes de finalizar diciembre, un plazo que permitiría avanzar sin demoras hacia la inscripción formal de su candidatura.

Según explicó, ese paso será determinante para abrir un ciclo de conversaciones con diversos sectores políticos y sociales, con el objetivo de definir con claridad la estrategia y el alcance de su postulación para los comicios presidenciales.

Cabe recordar que, el anuncio llega en medio de su separación del grupo de exgobernadores con el que compartió espacios en meses anteriores.

