Luto: con este desgarrador mensaje, Juanes le dio el último adiós a su madre Alicia

El artista confirmó que su madre falleció el pasado 8 de septiembre de 2025, en horas de la madrugada.

septiembre 14 de 2025
11:29 a. m.
Juanes, uno de los cantantes más importantes de Colombia, se encuentra enfrentando una de las pérdidas más difíciles porque Alicia Vásquez, su madre, falleció el pasado 8 de septiembre.

La noticia se conoció a lo largo de la última semana, pero Juan Esteban Aristizábal, el intérprete de éxitos como 'La camisa negra', no se había pronunciado.

Sin embargo, este domingo 14 de septiembre de 2025, después de los primeros seis días de duelo, Juanes escribió un desgarrador mensaje en sus redes sociales para despedirse de su madre, que siempre fue su ejemplo e inspiración.

Este fue el sentido mensaje con el que Juanes le dio el último adiós a Alicia Vásquez, su madre

Juanes, visiblemente consternado, reconoció que nunca quiso escribir un mensaje para darle el último adiós a su madre, pero que, desafortunadamente, ella ya no está en este plano terrenal.

"Hay cosas en la vida de las que nunca hubiera querido escribir y esta es una de esas. El pasado lunes 8 de septiembre, a la 1 de la mañana, mi madre adorada emprendió el viaje hacia una mejor vida, llevándose con ella gran parte de mi existencia. Alicia fue sabia, generosa, optimista, la mejor mamá, abuela, esposa, consejera, chistosa, indispensable, única, irreverente, insustituible, la que siempre tenía una sonrisa o un buen consejo en mis peores momentos de ansiedad. La llamaba todos los días, desde donde estuviera, para pedirle su bendición", comenzó escribiendo Juanes.

"A veces siento que, de verdad, se llevó todo. Pero fue y será tan eterna que me deja una luz inmensa que ocupará su vacío. Sé que será imposible acostumbrarme a su ausencia, pero tengo la certeza de que ella estará en todas partes, al mismo tiempo más cerca de mí", agregó.

Su mensaje completo fue el siguiente:

¿Cuántos años tenía Alicia Vásquez, la mamá de Juanes?

Alicia Vásquez, que fue el gran apoyo de Juanes desde que decidió dedicarse a la música y lo acompañó en cada paso que dio, tenía 95 años.

Juanes confiesa su lucha contra una dura adicción: así logró encontrar el equilibrio
RELACIONADO

Juanes confiesa su lucha contra una dura adicción: así logró encontrar el equilibrio

El vínculo entre Juanes y su madre fue tan fuerte que él siempre la catalogó como su fan número uno e, incluso, la llevó a múltiples premiaciones.

 

 

