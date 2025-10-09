¡Luto en Colombia! Murió la mamá de Juanes a los 95 años: esto se sabe

Alicia Vásquez, madre del reconocido cantante Juanes, falleció en la madrugada del 8 de septiembre.

Por ahora, el cantante paisa no emitirá ningún comunicado al respecto.

¿De qué falleció la mamá de Juanes?

Alicia, de 95 años, fue una figura clave en la carrera del cantante. Pasó gran parte de su vida en Medellín y allí, en la capital antioqueña, falleció.

De acuerdo con la información confirmada, su muerte se produjo por causas naturales.

¿Cómo fue la relación de Juanes y su madre Alicia Vásquez?

Durante toda la carrera del cantante, Alicia fue una presencia fundamental en su vida. Él la cuidó y la visitaba con frecuencia, pese a los compromisos propios de su trayectoria artística.

Recordemos que Juanes es hijo de Javier Aristizábal y Alicia Vásquez, una pareja que marcó con su historia la vida del cantante.

RELACIONADO Juanes se vistió de oso polar y sorprendió a todos al cantar en el Metro de Medellín

¿Cómo se conocieron los padres de Juanes?

Ellos se conocieron cuando Alicia tenía apenas 13 años y, tras mantener un noviazgo de más de una década, decidieron casarse.

De su matrimonio nacieron seis hijos, entre ellos, Javier Emilio, Luz Cecilia, José Luis, María Victoria, Jaime y Juan Esteban, este último conocido mundialmente como Juanes.

Su unión estuvo llena de complicidad y amor, hasta 1995 cuando murió Don Javier; un duro golpe para la familia, especialmente para el artista, quien en ese momento tenía 23 años.