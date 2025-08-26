CANAL RCN
Juanes confiesa su lucha contra una dura adicción: así logró encontrar el equilibrio

El cantante colombiano habló de cómo la fama lo llevó a caer en una adicción y del camino que recorrió para priorizar su salud mental.

Juanes
FOTO: AFP

agosto 26 de 2025
04:20 p. m.
Juanes sorprendió a sus seguidores al hablar abiertamente sobre una etapa difícil de su vida marcada por el consumo de alcohol. En una entrevista con la periodista chilena Javiera Quiroga, para el pódcast 'Más Que Titulares', confesó que nunca había bebido ni fumado hasta los 38 años, pero que la fama, la presión y el trabajo lo empujaron a hacerlo.

Según relató, al principio veía al alcohol como algo recreativo, pero con el tiempo se transformó en una adicción. "Me tomaba un whisky o dos, después tres. Después una copa de vino, después tres, después una botella de vino todos los días… Era una cosa que no podía parar", explicó el artista.

La presión de la fama y el inicio de la adicción

Juanes reconoció que su acercamiento al alcohol no fue por diversión, sino como un mecanismo para lidiar con el escenario y con la exigencia de su carrera. "Pensaba que tomaba porque me hacía sentir bien, me desinhibía. Si me costaba socializar, entonces me tomaba un trago y era mucho más divertido para hablarle al público", señaló.

Sin embargo, esa aparente solución pronto se convirtió en un problema que afectó no solo su vida profesional, sino también su bienestar emocional. Llegó un momento en que ya no disfrutaba de su música ni de estar en el escenario.

El papel de la familia y la búsqueda de ayuda

El cantante confesó que la motivación para enfrentar su problema vino de su rol como padre. "Mis hijos fueron una de las razones principales. El ejemplo que les quería dar a ellos fue lo que me impulsó a cambiar”. Comentó que a partir de allí buscó ayuda para cambiar las cosas.

Hoy, Juanes asegura haber encontrado un balance. Aunque ocasionalmente disfruta de una copa de vino, ha aprendido a establecer límites claros. "Si mañana tengo que cantar, no me voy a tomar tres copas de vino. He descubierto algo maravilloso que es el balance", expresó.

