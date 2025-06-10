CANAL RCN
Colombia

Judicializan al hombre que le sacó un ojo con una varilla a una gatica y la mató en Montería

El animal perdió un ojo y murió horas después en una veterinaria.

Agresor de gata en Montería
Foto: Fiscalía

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
09:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Indignación es lo que hay en Montería por el caso de ‘Alana’, una pequeña gata de seis meses que fue víctima de una agresión brutal en el barrio Villa Real.

El responsable del ataque, identificado como Wilson Javier Guerrero Viggiani, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de muerte a animal agravado.

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá
RELACIONADO

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

El hecho ocurrió el 30 de julio de 2024. Según la investigación, el hombre golpeó a la gatica con una varilla, causándole lesiones tan graves que perdió un ojo.

A pesar de los esfuerzos de los vecinos que la auxiliaron y la llevaron de urgencia a una veterinaria, Alana murió horas después por la gravedad de las heridas.

Judicializan al hombre que le sacó un ojo con una varilla a una gatica

La Fiscalía con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), fue la encargada de imputar los cargos contra este sujeto.

El ataque, que quedó en evidencia gracias a los testimonios de los residentes del sector, fue calificado como un acto de crueldad e intolerancia que no tiene justificación.

El agresor huyó tras golpear a la gatica, pero fue localizado y capturado posteriormente por las autoridades.

Vecinos del barrio Villa Real han denunciado que este hombre ya habría agredido a otros animales.

Quedó libre el hombre acusado de robar y abusar sexualmente de varios perros en Bogotá
RELACIONADO

Quedó libre el hombre acusado de robar y abusar sexualmente de varios perros en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Elecciones presidenciales 2026

Intentos de unidad de los partidos de oposición para las elecciones presidenciales cojean, pero avanzan

Aborto

Morir antes de nacer: aborto ilegal, el negocio que opera a plena luz del día

Fiscalía General de la Nación

¿Cigarrillos traídos de China? Esta era la principal mercancía de una red ilegal que operaba en Nariño

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025

¡Siguen notificándose ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 6 de octubre! Descubra el resultado exacto aquí.

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 6 de octubre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo con “pronóstico reservado”, según informó Boca Juniors

Artistas

Manager de B-King se defiende de los señalamientos tras la muerte del artista

Premio Nobel

Premio Nobel de Medicina 2025: reconocen a los científicos que descifraron el control del sistema inmunológico