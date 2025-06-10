Judicializan al hombre que le sacó un ojo con una varilla a una gatica y la mató en Montería

Indignación es lo que hay en Montería por el caso de ‘Alana’, una pequeña gata de seis meses que fue víctima de una agresión brutal en el barrio Villa Real.

El responsable del ataque, identificado como Wilson Javier Guerrero Viggiani, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de muerte a animal agravado.

El hecho ocurrió el 30 de julio de 2024. Según la investigación, el hombre golpeó a la gatica con una varilla, causándole lesiones tan graves que perdió un ojo.

A pesar de los esfuerzos de los vecinos que la auxiliaron y la llevaron de urgencia a una veterinaria, Alana murió horas después por la gravedad de las heridas.

Judicializan al hombre que le sacó un ojo con una varilla a una gatica

La Fiscalía con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), fue la encargada de imputar los cargos contra este sujeto.

El ataque, que quedó en evidencia gracias a los testimonios de los residentes del sector, fue calificado como un acto de crueldad e intolerancia que no tiene justificación.

El agresor huyó tras golpear a la gatica, pero fue localizado y capturado posteriormente por las autoridades.

Vecinos del barrio Villa Real han denunciado que este hombre ya habría agredido a otros animales.