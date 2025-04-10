VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

En un video grabado en zona rural de Santa Sofía, Boyacá, difundido en redes sociales se ve cómo un sujeto de 75 años, montado en un caballo, arrastraba a un perro amarrado del cuello con una soga, obligándolo a correr hasta el agotamiento mientras era lastimado brutalmente.

Las imágenes, catalogadas como crueles y dolorosas, generaron la exigencia de sanciones ejemplares contra el responsable.

Aunque el hombre fue detenido inicialmente por la Policía, posteriormente quedó en libertad debido a su edad.

La Fiscalía ya cuenta con la denuncia oficial y el proceso está siendo acompañado por abogados del colectivo Alegato Juristas.

Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

El perro, inicialmente identificado como Thor y ahora llamado Fénix, se encuentra bajo cuidado de la Fundación Huellitas Sofileñas.

La organización compartió un video en el que se evidencia la grave condición del animal: varias zonas de su cuerpo presentan piel en carne viva, heridas profundas en sus patas y signos de extremo agotamiento.

El reporte médico es alarmante. Fénix fue diagnosticado con anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas altas, proceso infeccioso, inicio de daño hepático y un severo cuadro de desnutrición.

A pesar de ello, ha comenzado a responder de manera positiva al tratamiento. Ya se encuentra hidratado, recibe antibióticos y medicamentos, y está bajo estricta supervisión veterinaria.

Ahora cuenta con una cama propia, alimento, vitaminas y abrigo, en medio de un proceso de recuperación que será largo.

¿Quién se está haciendo cargo de los gastos veterinarios del perro?

La Alcaldía de Santa Sofía también intervino y anunció que se hará cargo de todos los gastos veterinarios, una vez se consolide el diagnóstico médico definitivo.

Por su parte, la Fundación Huellitas Sofileñas aseguró que acompañará cada paso de la recuperación, desde la atención básica y el tratamiento médico, hasta su futura adopción en un hogar responsable.

Además, se habilitó una línea de apoyo económico a través de Nequi (3103084489), para quienes deseen realizar donaciones que permitan cubrir no solo la recuperación de Fénix, sino también la atención de otros animales que permanecen en el refugio.