CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

El animal, rebautizado como Fénix, sigue con heridas graves y complicaciones médicas. La

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
03:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un video grabado en zona rural de Santa Sofía, Boyacá, difundido en redes sociales se ve cómo un sujeto de 75 años, montado en un caballo, arrastraba a un perro amarrado del cuello con una soga, obligándolo a correr hasta el agotamiento mientras era lastimado brutalmente.

Las imágenes, catalogadas como crueles y dolorosas, generaron la exigencia de sanciones ejemplares contra el responsable.

Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena
RELACIONADO

Rescatan a Hulk, perro que era presuntamente maltratado por su dueña en Cartagena

Aunque el hombre fue detenido inicialmente por la Policía, posteriormente quedó en libertad debido a su edad.

La Fiscalía ya cuenta con la denuncia oficial y el proceso está siendo acompañado por abogados del colectivo Alegato Juristas.

Revelaron actualización de salud del perro arrastrado por un hombre a caballo en Boyacá

El perro, inicialmente identificado como Thor y ahora llamado Fénix, se encuentra bajo cuidado de la Fundación Huellitas Sofileñas.

La organización compartió un video en el que se evidencia la grave condición del animal: varias zonas de su cuerpo presentan piel en carne viva, heridas profundas en sus patas y signos de extremo agotamiento.

El reporte médico es alarmante. Fénix fue diagnosticado con anemia, posible hemoparasitosis, plaquetas altas, proceso infeccioso, inicio de daño hepático y un severo cuadro de desnutrición.

A pesar de ello, ha comenzado a responder de manera positiva al tratamiento. Ya se encuentra hidratado, recibe antibióticos y medicamentos, y está bajo estricta supervisión veterinaria.

Ahora cuenta con una cama propia, alimento, vitaminas y abrigo, en medio de un proceso de recuperación que será largo.

¿Quién se está haciendo cargo de los gastos veterinarios del perro?

La Alcaldía de Santa Sofía también intervino y anunció que se hará cargo de todos los gastos veterinarios, una vez se consolide el diagnóstico médico definitivo.

VIDEO | Recién salido de la cárcel y su pareja fueron sorprendidos robando con cuchillo en Transmilenio
RELACIONADO

VIDEO | Recién salido de la cárcel y su pareja fueron sorprendidos robando con cuchillo en Transmilenio

Por su parte, la Fundación Huellitas Sofileñas aseguró que acompañará cada paso de la recuperación, desde la atención básica y el tratamiento médico, hasta su futura adopción en un hogar responsable.

Además, se habilitó una línea de apoyo económico a través de Nequi (3103084489), para quienes deseen realizar donaciones que permitan cubrir no solo la recuperación de Fénix, sino también la atención de otros animales que permanecen en el refugio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas

Ministerio de Transporte

¿Cuáles proyectos férreos en Colombia son prioridad? Así va el regreso del tren

Miguel Uribe

Acusan a alias El Veneco, cómplice que habría dado el arma y facilitado el vehículo en el crimen de Miguel Uribe

Otras Noticias

Finanzas personales

¿Cómo manejar las finanzas personales en pareja? Esto recomiendan los expertos

Le contamos cómo manejar las finanzas en pareja y compartimos algunos consejos prácticos para fortalecer su economía.

Luis Díaz

Las marcas que rompió Luis Díaz con su tempranero gol con el Bayern Múnich a los 15 segundos

El extremo colombiano volvió a marcar con el Bayern Múnich y puso su mejor marca personal a los 15 segundos de partido

Honduras

Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo