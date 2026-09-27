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Así ocurrió el trancón más largo de la historia: duró más de 10 días y dejó miles de carros atascados

El trancón se presentó en China hace 16 años.

Tráfico en China.
Tráfico en China. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 27 de 2026
11:12 a. m.
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El 14 de agosto de 2010 se presentó un inusual hecho que se llevó los titulares de los principales medios en el planeta: el trancón más extenso del que se haya tenido registro.

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El tráfico se dio en la carretera nacional china G110 y la autopista que conecta a Beijing con Tíbet. Miles de vehículos quedaron atrapados aquel lunes en un embotellamiento que se alargó por más de 100 kilómetros.

¿Qué ocasionó el tráfico?

Global Times informó en ese momento que la autopista Pekín-Tíbet tuvo un tráfico inusual de camiones pesados que iban a la capital china. A esto se sumaron los varios tramos que quedaron cerrados por obras cinco días después.

Las imágenes fueron impresionantes, mostrando a los carros quietos en la vía. Lo más impactante es que el trancón duró 12 días, a tal punto que cada 24 horas, los conductores solo pudieron avanzar un kilómetro.

A pesar de la caótica situación, hubo un mercado que inesperadamente se abrió. Los comerciantes y vecinos de los alrededores optaron por vender productos para el sustento de los que quedaron atascados.

El negocio que aprovecharon los comerciantes

Entonces, les ofrecieron agua, comida y demás productos por precios que fueron considerados bastante altos. Aunque, dadas las circunstancias, los conductores no tuvieron más opción.

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Durante los 12 días, se pidió que no hubiese más transporte hacia ese punto, lo cual obligó a que se suspendiera el paso de varios camiones o la toma de caminos alternos. Finalmente, la pesadilla terminó el 26 de agosto.

Amap, la Escuela de Ingeniería Civil e Hidráulica de la Universidad Tsinghua, el Centro de Investigación de Sistemas de Transporte Inteligente (ITS) de la Universidad Tongji y el Laboratorio Conjunto de Futuro Transporte y Comunicación Urbana presentaron un informe sobre el tráfico en China durante el primer trimestre de 2026.

Entre los resultados más importantes, se supo que en Beijing la velocidad promedio de conducción alcanzó 26.05 kilómetros por hora y la proporción del kilometraje diario en la red de autopistas fue del 0.75 %.

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