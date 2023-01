Gustavo Petro: jueces fueron presionados para negar libertades a ‘voceros de paz’

El presidente atribuyó la negativa de libertad a jóvenes involucrados en manifestaciones en el marco del Paro Nacional a que los jueces podrían incurrir en prevaricato. De acuerdo con el discurso de Petro desde el conversatorio Compromiso Valle, en la ciudad de Cali, son más de 200 jóvenes manifestantes los que se encuentran presos por decisión de los jueces que habrían sido presionados.

Para Petro es sumamente preocupante que se estén presentando casos de intento de suicidio dentro de las cárceles por las decisiones de la justicia colombiana, que según sus propias palabras, estos “presos sociales” siguen encerrados porque los jueces tuvieron que negar sus libertades para evitar caer en prevaricato.

El jefe de Estado fue enfático en aclarar que el otorgar la libertad a estos manifestantes estaría amparada en la ley de orden público. Además indicó que era injusto que a estos miembros de la autodenominada Primera Línea se les negara la oportunidad de mejorar.

La equivocación de los jueces

Gustavo Petro aseguró que los jueces recibieron en las audiencias la instrucción de negar las libertades porque incurrirían en prevaricato:

“Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades, una tras otra. Y creo que ese Estado que está haciendo eso, ha demostrado otra vez que es incapaz de diálogo".

Petro respaldó su proyecto para liberar a estos manifestantes bajo el argumento de transformación social a través de los ‘voceros de paz’. De esos 200 privados de libertad se aplicó la medida en 17 casos de los que solo fueron concedidas las libertades de cuatro.

Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fueran terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar a la juventud sobre barrotes.

¿Petro defendió a la Primera Línea?

El mandatario justificó en cierta medida el actuar de los jóvenes que hoy se encuentran procesados por las manifestaciones violentas del Paro Nacional, puesto que para él, se trató de una reacción de defensa y lo que buscaban era evitar la muerte.

“¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La Primera Línea no fue más que una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud".