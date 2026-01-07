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Aprueban preacuerdo de ‘El Costeño’ y un cómplice en el magnicidio de Miguel Uribe: pagarán más de 20 años

Conozca los años de cárcel que pagarán dos de los principales responsables del vil asesinato del precandidato presidencial en un evento de campaña.

Luz verde al preacuerdo de ‘El Costeño’ y uno de sus cómplices en el magnicidio de Miguel Uribe
Foto: captura de video Fiscalía.

Yhonay Díaz

julio 01 de 2026
05:03 p. m.
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En las últimas horas, un juez decidió aprobar el preacuerdo suscrito por la Fiscalía y dos de los responsables en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, durante un evento de campaña, el 7 de junio de 2025.

La negociación entre el ente acusador y Elder José Arteaga, alias El Costeño y William Cruz por el crimen del senador y precandidato presidencial marca un punto de inflexión en el caso frente a la reducción de pena que obtendrían a través de este recurso.

La defensa de la familia de Miguel Uribe, que pedía tumbar dicho preacuerdo, apelará la decisión del juez que avala la negociación de rebaja de la condena a cambio de información determinante en la investigación.

¿Cuántos años de cárcel pagarán 'El Costeño' y William Cruz por el crimen de Miguel Uribe?

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el preacuerdo establecería una condena de 26 años y tres meses de prisión para Elder José Arteaga, alias El Costeño, quien habría sido el principal coordinador y determinador del crimen del senador.

Mientras que William Fernando González Cruz se enfrentaría a una pena de 21 años y nueve meses de cárcel.

Noticia en desarrollo… Más información, en breve

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