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Envían a la cárcel a hombre señalado de intentar asesinar a un árbitro en Providencia

El procesado, identificado como Exon Jeffry Archbold Duffis, fue enviado a un establecimiento carcelario tras ser imputado por tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.

árbitro intento de asesinato
FOTO: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

julio 01 de 2026
04:03 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación informó que un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Exon Jeffry Archbold Duffis, conocido con el alias de 'Bon Bon', señalado como presunto responsable del intento de homicidio de un árbitro de baloncesto en la isla de Providencia.

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De acuerdo con la investigación presentada por un fiscal de la Seccional San Andrés, los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2025 durante un partido de baloncesto. El procesado, quien integraba uno de los equipos que disputaban el encuentro, presuntamente insultó al juez del compromiso, situación que motivó su expulsión del escenario deportivo.

¿Cómo ocurrió el presunto ataque contra el árbitro de baloncesto en Providencia?

Según la investigación de la Fiscalía, tras ser expulsado del partido, Exon Jeffry Archbold Duffis habría esperado a que terminara el encuentro para interceptar al árbitro. Las autoridades sostienen que el hombre presuntamente lo hirió en el cuello con un arma cortopunzante.

La víctima, un árbitro de 48 años, fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna. Estos hechos hacen parte de los elementos recopilados por la investigación que sustenta el proceso judicial.

¿Qué decisión tomó el juez contra alias "Bon Bon"?

Alias Bon Bon, de 37 años, fue capturado por la Policía Nacional en Providencia el pasado 24 de junio y posteriormente quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Durante las audiencias preliminares fue imputado por el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.

Tras evaluar los elementos presentados por el ente acusador, el juez con funciones de control de garantías decidió imponer medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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