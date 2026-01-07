Consejo de Estado suspende provisionalmente resolución que autorizó mesa de diálogo con la Segunda Marquetalia

El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución 064 del 28 de febrero de 2024, mediante la cual el Gobierno Nacional autorizó la instalación de la mesa de diálogos de paz con la autodenominada Segunda Marquetalia.

La medida cautelar recae exclusivamente sobre la Resolución 064 de 2024, que autorizó la instalación de la mesa de diálogos. Según el auto, el despacho analizó la solicitud presentada por la parte demandante y concluyó, de manera preliminar, que existían elementos suficientes para estudiar la posible vulneración de la Ley 2272 de 2022 mientras continúa el proceso judicial.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió la mesa de diálogos?

En el auto, el despacho analizó de manera preliminar si la Resolución 064 de 2024 podría contradecir lo dispuesto en la Ley 2272 de 2022. Según esa norma, la política de paz contempla dos mecanismos diferentes: negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley y acercamientos o conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI).

El magistrado explicó que la Ley 2272 establece que los exintegrantes de grupos armados que se desmovilizaron mediante acuerdos con el Estado y posteriormente retomaron las armas deben entenderse como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto.

A partir de esa interpretación preliminar y del análisis de los documentos incorporados al expediente, el despacho concluyó que la Segunda Marquetalia corresponde a esa categoría y no a un grupo armado organizado al margen de la ley para efectos de la Resolución 064 de 2024.

El auto también señala que, de manera preliminar, admitir una mesa de diálogos de paz con exintegrantes de un grupo armado que se desmovilizó mediante un acuerdo con el Estado podría desconocer las disposiciones de la Ley 2272 de 2022 y las garantías de no repetición previstas en la Constitución.

¿Qué implica esta decisión del Consejo de Estado?

La suspensión provisional corresponde a una medida cautelar y no resuelve el fondo del proceso. El Consejo de Estado deberá continuar con el trámite de la demanda de nulidad para determinar, mediante sentencia, si la Resolución 064 de 2024 se ajusta o no al ordenamiento jurídico. Mientras tanto, quedan suspendidos provisionalmente los efectos jurídicos de ese acto administrativo.