Mujer fue asesinada de un disparo en Cali y su presunto feminicida intentó quitarse la vida

El señalado agresor fue trasladado a un centro médico después de autolesionarse, tras cometer el crimen.

febrero 10 de 2026
04:46 p. m.
Un nuevo caso de feminicidio sacudió en las últimas horas a Cali. Como Ana Velasco fue identificada la mujer asesinada de un disparo en el barrio Sucre, en el centro de la capital de Valle del Cauca.

RELACIONADO

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido perpetrado por su pareja sentimental, quien luego intentó quitarse la vida.

Según reportes preliminares, la víctima recibió un disparo letal que le causó la muerte de forma instantánea.

RELACIONADO

Presunto feminicida intentó quitarse la vida tras cometer el crimen

El trágico feminicidio ocurrió en horas de la mañana de este 10 de febrero, en el interior de una vivienda del barrio Sucre, en Cali.

El hombre señalado como responsable del crimen intentó autolesionarse después de cometer el homicidio.

Producto de las heridas que se infligió, fue trasladado de urgencia a un centro médico de la ciudad, donde permanece bajo custodia mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

RELACIONADO

Feminicidio enciende las alarmas en Cali

Gerardo Mendoza, personero de Cali rechazó categóricamente lo ocurrido:

Rechazamos categóricamente el asesinato de esta mujer en el barrio Sucre, al parecer a manos de su compañero sentimental.

"Esta situación nos invita a pensar en la mujer mucho más en su protección, sobre todo que la violencia contra la mujer constituye una flagrante violación de los derechos humanos", dijo el personero.

Las investigaciones preliminares buscan esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.

RELACIONADO

