Gobierno aprobó millonaria inversión en sistemas antidrones tras ataque con 40 explosivos en Pelaya, Cesar

El municipio de Pelaya fue escenario de una serie de ataques en los que, según las autoridades departamentales, fueron lanzados cerca de 40 artefactos explosivos mediante drones contra la Fuerza Pública.

La situación llevó al presidente Abelardo de la Espriella a trasladarse durante la noche a Valledupar, donde encabezó un consejo extraordinario de seguridad junto con la cúpula militar y policial, ministros, autoridades locales y la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán.

De ese encuentro surgieron varias decisiones para reforzar la seguridad del departamento, entre ellas la aprobación de recursos para la llegada de sistemas antidrones.

¿Cómo fueron los ataques del ELN en Pelaya, Cesar?

Según explicó el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, en entrevista con Noticias RCN, durante dos días se registraron ataques con drones contra integrantes del Ejército y la Policía en Pelaya.

De acuerdo con el funcionario, cada uno de estos dispositivos podía transportar y lanzar varias granadas, lo que convirtió la situación en una amenaza de alto riesgo para los uniformados desplegados en la zona.

"Habían dos días de bombardeo prácticamente con drones”, aseguró Esquivel, quien señaló que la ofensiva habría sido atribuida al ELN.

Aunque las autoridades reportaron que este viernes la situación en Pelaya estaba bajo control, el ataque volvió a poner sobre la mesa una preocupación que viene creciendo: el uso de drones por parte de grupos armados para atacar a la Fuerza Pública.

¿Por qué el Cesar no tenía cómo responder a los drones?

Uno de los puntos más preocupantes expuestos durante el consejo de seguridad fue que el departamento no contaba con un sistema antidrones para detectar, bloquear o neutralizar este tipo de ataques.

Según el secretario de Gobierno, esa falta de tecnología ha dejado a las autoridades con una capacidad limitada frente a los dispositivos utilizados en acciones violentas.

Esquivel recordó que en los últimos meses se han registrado ataques contra miembros de la Fuerza Pública en diferentes municipios del departamento.

Entre los hechos mencionados por el funcionario están ataques en el Batallón Juncal, así como en San Roque y Río de Oro, situaciones que, según indicó, han dejado uniformados muertos.

Para que no nos sigan matando más policías en el departamento del Cesar necesitamos los antidrones.

¿Cuánto dinero invertirán para reforzar la seguridad?

Durante la reunión fue aprobada una bolsa de $30.000 millones para fortalecer la capacidad tecnológica en materia de seguridad.

De acuerdo con lo anunciado, la Gobernación del Cesar aportará $6.000 millones, mientras que el Gobierno Nacional destinará otros $24.000 millones.

Los recursos estarán dirigidos, entre otras acciones, a la implementación de sistemas antidrones que permitan responder a una de las principales amenazas que enfrentan actualmente las autoridades en la región.

El secretario de Gobierno aseguró que el proyecto llevaba varios años pendiente y que ahora recibió luz verde para que los equipos sean llevados al departamento lo antes posible.

¿Cuál será el nuevo plan de seguridad para el Cesar?

Además de la llegada de la tecnología antidrones, las autoridades acordaron estructurar un nuevo plan estratégico de seguridad para el departamento.

Aguachica será el centro nodal de esta estrategia, desde donde se busca articular el trabajo entre la Policía y el Ejército para fortalecer la presencia institucional y mejorar la capacidad de respuesta frente a las estructuras armadas y delincuenciales.

El plan también contempla un aumento de las labores de inteligencia y acciones contra delitos como el robo de hidrocarburos, una actividad que, según las autoridades departamentales, estaría relacionada con economías ilegales que alimentan otras cadenas criminales.

La estrategia busca extender la vigilancia y las operaciones a diferentes municipios del Cesar, entre ellos Pelaya y Aguachica.