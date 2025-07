"Al juicio no se va de pesca": juez estalló contra defensa de Nicolás Petro por ausencia y retrasos

Durante la audiencia preparatoria del juicio contra Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, el juez del caso, Hugo Carbonó, protagonizó un duro pronunciamiento contra la defensa.

En este caso, la acusó de cambiar repetidamente las condiciones del proceso y de no actuar con buena fe. Todo se produjo luego de que el abogado principal de Petro no asistiera a una diligencia que él mismo había solicitado.

En un tono fuerte, el juez Hugo Carbonó no ocultó su molestia frente a la ausencia del abogado principal de Nicolás Petro en una audiencia clave.

El magistrado recordó que fue la propia defensa quien pidió dicha diligencia con el propósito de acreditar pruebas para el juicio, pero no compareció, lo que obligó a suspender la sesión y generó cuestionamientos sobre su intención real de avanzar en el proceso.

La defensa últimamente ha venido cambiando las condiciones que el juzgado ha determinado. El juzgado no está a disposición de la buena voluntad de las partes. Las órdenes judiciales se cumplen.

Con esto dejó en claro que no tolerará más faltas al respeto institucional ni tácticas que entorpezcan el desarrollo del juicio.

El juez también criticó la aparente improvisación en la estrategia jurídica de la defensa:

Al juicio no se va de pesca, es decir, en el juicio las partes no llegan a ver cuál es el resultado de las pruebas que practican. No.