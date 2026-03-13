Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: fecha, hora y canal para ver a Luis Díaz EN VIVO

La jornada 26 de la Bundesliga promete uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en el fútbol europeo. Este sábado 14 de marzo, Bayer Leverkusen recibirá en su estadio a Bayern Múnich en un duelo que enfrenta a dos equipos con realidades distintas en la tabla, pero con la misma ambición de sumar tres puntos clave en la recta final del campeonato.

El conjunto bávaro llega a esta jornada como líder absoluto del torneo con 66 puntos, consolidando una campaña sólida que lo mantiene como principal candidato al título. En contraste, el Leverkusen se ubica en la sexta posición con 44 unidades, por lo que el compromiso representa una oportunidad importante para seguir en la pelea por los puestos que otorgan clasificación a competiciones europeas.

Uno de los atractivos principales del partido será la presencia del colombiano Luis Díaz, quien sería titular en el esquema del entrenador belga Vincent Kompany para este compromiso. El atacante guajiro atraviesa un momento relevante dentro de la plantilla bávara y se perfila como una de las cartas ofensivas más peligrosas del equipo visitante.

Un duelo clave para las aspiraciones del Leverkusen

Para el Bayer Leverkusen, enfrentar al líder del campeonato representa un reto mayúsculo, pero también una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa en el tramo decisivo de la temporada. El equipo local sabe que un triunfo ante el Bayern no solo tendría un impacto directo en la tabla de posiciones, sino que también podría fortalecer su confianza en la lucha por mantenerse dentro de la zona de competiciones europeas.

El Leverkusen ha mostrado momentos de buen fútbol durante la campaña, aunque su irregularidad en algunos partidos le ha impedido escalar más posiciones en la clasificación. Por esa razón, sumar ante el Bayern es prácticamente una obligación si quiere seguir aspirando a cerrar el torneo entre los mejores del campeonato alemán.

Luis Díaz, protagonista en el ataque del Bayern

Del lado visitante, el Bayern Múnich llega con la tranquilidad que le otorga su ventaja en la cima de la tabla, aunque consciente de que cada jornada es determinante para sostener el liderato hasta el final del campeonato. Bajo la dirección técnica de Vincent Kompany, el equipo ha encontrado equilibrio entre solidez defensiva y contundencia ofensiva.

En ese esquema, la presencia de Luis Díaz se ha convertido en un factor diferencial. Su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para generar peligro por las bandas lo posicionan como una de las principales amenazas para la defensa rival.

El compromiso está programado para las 9:30 de la mañana, hora colombiana, y podrá verse en el país a través de las señales de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Sin duda, será un enfrentamiento de alto nivel que captará la atención de los aficionados al fútbol en Colombia y en toda Europa.