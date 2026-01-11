"No resisto": desgarrador mensaje de Juliana Calderón tras la muerte de su novio en el accidente junto a Yeison Jiménez

En la tarde del 10 de enero de 2026, aproximadamente a las 4:11 de la tarde, una avioneta se accidentó en la vereda Romita, en Boyacá.

Además, tras inspeccionar el perímetro, la Aerocivil confirmó que Yeison Jiménez murió junto a otras cinco personas.

Entre ellas se encontraba Juan Manuel Rodríguez, que era el productor visual de Yeison Jiménez y el novio de Juliana Calderón, la hermana de Yina Calderón.

En medio de esa difícil coyuntura, Juliana Calderón, en su cuenta de Instagram, ha escrito desgarradores mensajes de luto y recordado varios momentos junto a su pareja.

Estos fueron los desgarradores mensajes de Juliana Calderón tras la muerte de su novio junto a Yeison Jiménez

Juliana Calderón publicó la última conversación que tuvo con Juan Manuel Rodríguez por WhatsApp e hizo énfasis en lo que él le expresó.

"11 minutos para decirme que me amabas, que te perdonara todo y que después me llamabas para decirme cómo llegaste y nunca recibí tu llamada. Dios, ayúdame, no resisto más dolor", comenzó escribiendo Juliana Calderón.

"Me partes el alma, Juan Manuel. Solo quiero que vuelva a sonar mi teléfono y seas tú. Por favor, no volveré a verte, ni escucharte. Me partiste mi vida, negro", agregó.

Juliana Calderón reveló que siente que Juan Manuel Rodríguez, su novio, se estaba despidiendo antes de su muerte

Este 11 de enero, en horas de la mañana, Juliana Calderón también mostró que Juan Manuel Rodríguez le dejó su abrigo preferido y volvió a quebrarse.

"Me dejaste tu olor en tu chaqueta favorita. Te venías despidiendo, mi negro, y yo no me daba cuenta", indicó.