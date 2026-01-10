CANAL RCN
Julieth Rincón: La voz joven que busca renovar el Congreso en 2026

La líder estudiantil busca una curul en la Cámara para transformar el acceso a la educación y superar la polarización en Colombia.

enero 10 de 2026
12:40 p. m.
En este 2026, un año electoral clave donde se elige Presidente y Congreso, la necesidad de nuevas miradas cobra fuerza. José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, presentó a Julieth "Jota" Rincón como una figura que resume la renovación necesaria para cambiar las malas prácticas y proponer nuevas voces en el legislativo.

Rincón, quien preside una plataforma nacional de representantes estudiantiles, asegura que su vida ha estado dedicada a buscar oportunidades para la juventud.

"Estamos cansados de lo mismo"

Al explicar su salto a la política activa, Rincón fue contundente sobre el sentimiento de su generación: "Estamos cansados de que otros quieran o que dicen representarnos lleven su voz a título personal, pero que no lleven las necesidades que tienen los y las colombianas".

Para ella, el objetivo es "mostrar otra cara y otra visión, porque el país merece que nos juntemos los diferentes para seguir pedaleando y camellando por el país".

Esa búsqueda de unión surge en un contexto de alta polarización que Rincón vive de primera mano. "Yo represento un sector de los estudiantes que no es de izquierda y no ser de izquierda en este país no es tan fácil", explicó la candidata, añadiendo que "quien piense distinto al presidente Petro o que muchas veces quien piense distinto al sector de derecha extrema es enemigo de los demás". Ante esto, propone un trabajo urgente para reconocer las diferencias y encontrar objetivos comunes.

El acceso: el gran obstáculo educativo

Como líder estudiantil de una universidad privada, Rincón identifica el acceso como el problema más grave de la educación superior. "Creemos que al ser hoy la universidad pública gratuita con eso solucionamos el problema. Y se nos olvida que a la Universidad Nacional se presentan casi 39.000 para 6.000 cupos.

Se nos están olvidando los otros 33.000", advirtió. Además, criticó la eliminación de créditos a largo plazo en el Icetex, señalando que sin ese tránsito efectivo desde el grado 11, el país perderá muchas generaciones.

Su motor personal es el legado de su abuela, quien la crió desde los tres años después de que su padre la dejara con ella. Rincón recordó con emoción cómo su abuela marcó la diferencia en su vida: "Mientras mis tíos estudiaron en la vereda en la que yo nací y crecí, mi abuela me mandó a estudiar en el pueblo. Esa diferencia de 11 kilómetros era impresionante... eso me abrió a mí la posibilidad de soñar que podía llegar a la universidad".

Finalmente, envió un mensaje a los ciudadanos escépticos: "Den la oportunidad a quienes pensamos diferente y somos diferentes de poder llegar a hacer las cosas bien... necesitamos el apoyo para dar la vida por seguir aportándole a este país".

