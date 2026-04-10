Casos de justicia por mano propia alertan a las autoridades en Bogotá: ¿cuáles son las consecuencias?

La capital colombiana enfrenta una importante situación en materia de seguridad. Mientras las cifras oficiales muestran reducción en los índices delictivos, los casos de ciudadanos que toman la justicia por mano propia aumentan.

Los más recientes episodios ocurrieron en las localidades de Engativá y Bosa, donde residentes retuvieron y agredieron a personas señaladas de intentar cometer robos.

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Cifras de seguridad en Bogotá

Las estadísticas oficiales presentan una disminución del 8% en homicidios comparado con el año anterior. El hurto a personas registra una reducción del 16%, mientras que el hurto de vehículos y motocicletas disminuyó un 6% en ambos casos. Sin embargo, la percepción de inseguridad entre los bogotanos contrasta notablemente con estas cifras.

En Bosa, sur de Bogotá, la comunidad sorprendió a dos hombres que presuntamente intentaban robar en el sector de Villa Andrea, ingresando a las viviendas por los techos. Los residentes los golpearon hasta que llegó el cuadrante policial y realizó la captura.

"Sumado a la inseguridad, está la intolerancia. La falta de Policía o personas que logren controlar ese tipo de situaciones. La gente está cansada y pues al ver que el Estado no hace nada al respecto, pues la gente decide hacerlo por mano propia", señaló una ciudadana.

Durante el fin de semana, en un centro comercial de Engativá, un presunto ladrón fue linchado por la comunidad tras ser señalado de robar con cuchillo dentro de un establecimiento. La persecución se extendió desde el interior del centro comercial hasta la vía pública, donde finalmente fue entregado a una patrulla policial.

"Justicia por mano propia es, posiblemente, una de las respuestas del ciudadano frente a la falta de credibilidad del sistema penal y judicial en Colombia. Es allí donde se debe trabajar para que este sea más fortalecido, más ágil y logre demostrarle al ciudadano que quienes cometan un delito están pagando por lo mismo", explicó Orlando Carillo, experto en seguridad.

¿Cuáles son las consecuencias de la justicia por mano propia?

Las autoridades advierten sobre las consecuencias legales de estas acciones. Según el Código Penal colombiano, estas conductas pueden acarrear procesos penales e incluso facilitar la libertad de los presuntos delincuentes.

"Lo que usted está haciendo es aportarle a la libertad casi que directa de estos individuos que son presuntos sospechosos de la comisión de un delito, toda vez que lo primero que se hace es llevarlos a un centro asistencial para recobrar su salud", añadió Carrillo.

Cuando los detenidos presentan lesiones graves, los tiempos para presentarlos ante un juez se extienden, lo que puede resultar en que enfrenten el proceso desde la libertad.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía entregar a los presuntos delincuentes directamente a la policía y presentar las denuncias correspondientes, evitando las vías de hecho que pueden generar multas o consecuencias penales para quienes las ejercen.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.