Un informe de inteligencia militar conocido en exclusiva por Noticias RCN, ha identificado la presunta infraestructura clandestina que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría utilizando en territorio venezolano para operaciones de narcotráfico, secuestro y refugio de sus miembros.

Revelan cómo el ELN usaría a Venezuela como plataforma del narcotráfico

Según el documento, en los estados venezolanos de Páez, Muñoz, Rómulo Gallegos y Pedro Camejo, la guerrilla del ELN habría establecido bases campamentarias de gran envergadura, fuertemente custodiadas, destinadas a refugiar personas secuestradas. Además, estos territorios albergarían pistas clandestinas para el despegue y aterrizaje de avionetas que transportarían cocaína y clorhidrato de cocaína hacia destinos en Centroamérica.

El informe señala que estas aeronaves llevarían los narcóticos a pistas clandestinas en países como México, Honduras y Nicaragua, desde donde grupos del narcotráfico los redistribuirían hacia Estados Unidos.

En la zona fronteriza con los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Vichada, correspondiente a los estados venezolanos de Zulia, Táchira, Apure y Bolívar, las autoridades han identificado una situación particularmente delicada. Según fuentes militares citadas en el informe, existirían negociaciones entre el ELN y otros grupos armados en actividades de extorsión, secuestro y narcotráfico que trascienden las fronteras nacionales.

El documento militar especifica cuatro cruces ilegales fronterizos considerados estratégicos: El Amparo sobre el río Arauca, Guasdualito sobre el río Apure y la serranía del Perijá en La Guajira.

Estos puntos serían utilizados por guerrilleros del ELN para cruzar hacia Venezuela cuando necesitan evadir operaciones militares en Colombia, y también para trasladar personas secuestradas hacia territorio venezolano.

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Como respuesta a estos hallazgos, la inteligencia colombiana ha desplegado recursos militares y policiales en estas zonas con el objetivo de impedir que estos cruces clandestinos continúen siendo utilizados como refugio por miembros del grupo guerrillero y para sus actividades ilícitas.