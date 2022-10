Karen Castaño se lanzó del edificio donde días antes le salvaron la vida: detalles del caso

Hace unos 20 días atrás Karen Castaño intentó quitarse la vida. Era una decisión tomada, y aparentemente irreversible. Con un arma blanca se hizo varios cortes en las venas del cuello y en los brazos. Este suicidio frustado lo hizo en su casa, la que compartía con su pareja y su hija, Gabriela.

Mientras se desangraba fue rescatada y trasladada a la Clínica Medellín donde permaneció las últimas tres semanas de su vida. Allí recibió algunas visitas, según la tía de Karen, unas más favorecedoras que otras. Sin embargo, durante su recuperación, tuvo el tiempo suficiente para dejar en evidencia muchas cosas, entre ellas, sus miedos, sus debilidades y el detonante de su decisión, su abusador.

En esos días, Karen llamó a su tía y le pidió que fuera a verla, que necesitaba hablar con ella. La joven de 22 años quería confesarle los horrores que vivió todos esos años al lado de su familia. Y allí, mientras le mostraba las heridas que la mantenían en la cama de un hospital, abrió su corazón y le contó, con detalles, todo el sufrimiento y los abusos que pasó desde que tenía tan solo 8 años.

Me mostró sus heridas, me contó todas sus cositas y que ella no podía aguantar más.