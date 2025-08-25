CANAL RCN
La actriz Vicky Hernández fue hospitalizada: suspendió sus actividades del fin de semana

La actriz colombiana Vicky Hernández, de 76 años, fue hospitalizada por complicaciones de salud y tuvo que suspender sus funciones del fin de semana en Bogotá.

agosto 25 de 2025
01:41 p. m.
La cultura y el teatro colombiano se vieron sorprendidos en las últimas horas con la noticia de que la reconocida actriz Vicky Hernández, de 76 años, tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras presentar complicaciones de salud.

La intérprete, considerada una de las figuras más importantes de la televisión, el cine y el teatro nacional, quien hace poco estuvo en "La luz de mis ojos", de RCN, debió suspender sus actividades programadas durante el fin de semana.

Vicky Hernández se recupera en hospital

Según el periodista Carlos Giraldo, Vicky presentó problemas de salud en las últimas horas. “Resulta que Vicky Hernández presentó unas complicaciones de salud por las cuales tuvo que ser hospitalizada (…) Sabemos que está mucho mejor y a la espera de reprogramar estas funciones para que la gente pueda ir”, señaló.

Aunque no se revelaron mayores detalles sobre la condición médica que motivó su hospitalización, fuentes cercanas aseguraron que la recuperación avanza de manera positiva. Cabe recordar que en 2024 la actriz ya había tenido que someterse a una intervención médica, lo que había generado inquietud entre sus seguidores.

Suspenden funciones en el Teatro La Candelaria

En la actualidad, Vicky Hernández hace parte de la obra La escena invertida, presentada en el Teatro La Candelaria de Bogotá. Debido a su estado de salud, las funciones del fin de semana fueron suspendidas y el equipo de producción trabaja en su reprogramación, con la esperanza de que el público pueda volver a verla muy pronto en los escenarios.

El talento y trayectoria de Hernández la han convertido en una de las actrices más queridas del país, por lo que su recuperación es esperada con gran expectativa. Mientras tanto, colegas y fanáticos han enviado mensajes de apoyo deseándole pronta mejoría para que pueda regresar al teatro.

