Reconocida actriz de Stranger Things se convirtió en madre: ¿de quién se trata?

La reconocida actriz dio a conocer la novedad por medio de sus redes sociales oficiales.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
08:15 p. m.
La actriz Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie de Netflix Stranger Things anunció este jueves que ha adoptado a una pequeña niña por lo que los elogios en redes sociales no se han hecho esperar.

La mujer, quien contrajo matrimonio con el hijo del cantante Jon Bon Jovi, recalcó su gran felicidad al haber tomado la importante decisión, pues, en ocasiones anteriores, la actriz habría dado a conocer su deseo por convertirse en madre a temprana edad.

Millie Bobby Brown se convirtió en madre

La actriz es tendencia en redes sociales al compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la novedad que paralizó al mundo del entretenimiento. Según sus declaraciones, su pareja y ella se encuentran emocionados y expectantes ante la nueva faceta paternal que tendrán que desarrollar con su primera hija.

“Este verano, le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de embarcarnos en este hermoso próximo capítulo de paternidad con paz y privacidad. Y de pronto somos tres”, comentó en la publicación.

Así mismo, los internautas recordaron declaraciones que la mujer ofreció el pasado mes de marzo, para el podcast Smartless, en el que confesó que su madre tuvo a su primer hijo a los 21 años, mientras que su padre a los 19.

Por esto, confesó que, incluso antes de contraer matrimonio, dentro de sus planes había contemplado la opción de convertirse en madre joven.

Boda entre Millie Bobby Brown e hijo de Jon Bon Jovi

Según medios internacionales, la pareja contrajo matrimonio en secreto el pasado mes de mayo en 2024, dos años después de que los periódicos confirmaron su romance. La reunión se llevó a cabo en Italia por lo que las fotografías del evento fueron compartidas por la actriz en sus redes sociales oficiales.

Así mismo, la pareja se ha destacado por vivir una vida lejos del escarnio público, pues algunos medios aseguran que las celebridades viven en una granja en Georgia, mientras que son pocos los detalles que comparten por medio de sus redes sociales.

