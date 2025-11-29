‘La cagada es no recoger’, una campaña que promueve la tenencia responsable de animales

Bogotá vive un momento clave en su tránsito hacia modelos de convivencia más respetuosos, sostenibles y alineados con los retos que trae una ciudad de más de siete millones de habitantes. Un ejemplo es la campaña ‘La cagada es no recoger’.

La iniciativa, lanzada en los últimos días, parte de la acumulación de excremento canino en parques, andenes y espacios públicos sigue siendo uno de los problemas de convivencia más frecuentes en la capital.

La iniciativa que busca concientizar a dueños de animales

La situación del depósito de las heces de los animales domésticos afecta la limpieza de la ciudad, dificulta el uso de las zonas verdes, ocasiona molestias entre vecinos y, en no pocos casos, deriva en conflictos por la falta de tenencia responsable de mascotas.

Con ese contexto en mente, Llorente apostó por una campaña que mezcla humor, contundencia y un lenguaje sin rodeos para llamar la atención de los ciudadanos.

La frase ‘La cagada es no recoger’ resume el espíritu del mensaje: directo, claro y pensado para generar conversación, identificación y, sobre todo, acción.

El propósito va mucho más allá de generar una pieza llamativa. Su intención es promover una reflexión profunda sobre el papel que cumplen los cuidadores de animales de compañía en el espacio urbano.

Más allá de ver parques limpios y niños jugando tranquilos, se trata de entender que la tenencia responsable también incluye recoger el popó de nuestros animales.

La Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA detrás de la campaña para dueños de mascotas

La Alcaldía de Bogotá y el IDPYBA destacaron a Llorente como “Aliada destacada de estrategia en comunicación para la convivencia social”, una distinción que resalta el trabajo ad honorem que la agencia ha realizado durante varios años con campañas de bienestar animal y sensibilización ciudadana.

Ese reconocimiento también valida un modelo de trabajo en el que la comunicación deja de ser un recurso meramente comercial para convertirse en un instrumento de impacto social.

Sobre la campaña, Llorente subrayó la importancia del compromiso del equipo creativo, que, dice, vibra con la idea de que la publicidad puede tener propósito. “El equipo ha dado el 100%, como en cada proyecto con el IDPYBA, buscando mensajes atractivos, pero, sobre todo, efectivos”, afirmó, reafirmando la filosofía que ha convertido a su agencia en un referente en innovación comunicacional.