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¡Histórico! La champeta y cultura picotera son declaradas patrimonio cultural en Colombia

Esto implica que los gobernantes deban disponer de un presupuesto para la preservación y difusión de la cultura.

Noticias RCN

mayo 22 de 2026
12:23 p. m.
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El 21 de mayo, en una fecha simbólica que coincide con el Día Internacional de la Afrocolombianidad, la champeta y la cultura picotera recibieron el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por parte del Ministerio de Cultura.

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El reconocimiento implica que, a partir de este momento, no solamente la cultura picotera y la champeta van a ser un patrimonio en Cartagena, sino en el resto del país.

La obligación que tendrán los gobernantes

La champeta, género musical nacido en los barrios populares de Cartagena, trasciende ahora su carácter regional para convertirse en un símbolo cultural de alcance nacional.

La declaratoria conlleva obligaciones a las autoridades. Los gobernantes departamentales y municipales van a tener la obligación de empezar a apoyar todas las actividades que estén relacionadas, lo que significa que tiene que haber presupuesto disponible para poder preservar, proteger y dignificar esta cultura.

Este respaldo institucional garantiza recursos para festivales, eventos culturales y programas de salvaguarda.

Un logro tras varias décadas

El ministerio entregó formalmente la resolución del plan especial de salvaguarda del conjunto de manifestaciones culturales asociadas a la champeta. Este documento no se limita únicamente al género musical, sino que abarca todo el ecosistema cultural que lo rodea: el baile, los picós (sistemas de sonido característicos), los avisos publicitarios, los grafitis y las expresiones callejeras en el centro histórico de Cartagena.

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La cultura picotera incluye estos sistemas de sonido monumentales que han sido durante décadas el corazón de las fiestas populares en los barrios cartageneros, espacios donde la comunidad afrocolombiana ha preservado y desarrollado sus expresiones culturales propias.

“En el marco de esta celebración, vivimos un momento histórico”; sostuvo la directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), Shirley Tuñón. Por su parte, la ministra Yannai Kadamani destacó que este logro se da tras décadas de esfuerzos.

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