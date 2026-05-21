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Delincuentes aprovecharon la salida de clases de un colegio para cometer sicariato en Cartagena

El asesino se camufló entre un grupo de menores de edad para atacar a su víctima y las personas que la acompañaban.

Noticias RCN

mayo 21 de 2026
12:15 p. m.
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Los estudiantes de una institución educativa en Cartagena fueron testigos de un nuevo caso de sicariato, que mantiene consternada a la comunidad.

De acuerdo con información preliminar sobre el crimen, el asesino se escondió entre un grupo de jóvenes para acercarse a su víctima y dispararle en repetidas oportunidades.

El hecho quedó registrado en los videos de seguridad del sector, que son una pieza clave en la investigación para tratar de identificar a los responsables.

Y es que, a contados metros del lugar en el que ocurrió el crimen, un hombre en moto esperaba al agresor para darse a la fuga; lo que finalmente lograron, pese a que la comunidad trató de oponerse.

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La víctima no logró sobrevivir y dos personas que la acompañaban resultaron heridas:

La víctima cayó tendida en el piso y, aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Dos personas que la acompañaban y, al parecer, eran sus amigos, registran heridas menores.

Además, el crimen obligó a las autoridades a revisar las condiciones de seguridad en el sector para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que asisten a clases y fueron utilizadas para cometer el crimen.

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El 82,5% del total de homicidios registrados en Cartagena fueron bajo la modalidad de sicariato:

Según una investigación publicada por Alerta Cartagena, en el primer trimestre de 2026 se han registrado 41 homicidios, de los cuales un 82,5% (es decir, 33) fueron cometidos bajo la modalidad de sicariato.

Los ocho casos restantes estuvieron relacionados con casos de hurto o riñas en ‘La Heroica’. Tanto en enero como en febrero se registraron 14 homicidios por mes, y en marzo se registró una leve disminución, llegando a 13.

Además, 37 de los 41 homicidios fueron realizados con arma de fuego, lo que marca una tendencia preocupante en la ciudad.

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