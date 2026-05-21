Delincuentes aprovecharon la salida de clases de un colegio para cometer sicariato en Cartagena

Los estudiantes de una institución educativa en Cartagena fueron testigos de un nuevo caso de sicariato, que mantiene consternada a la comunidad.

De acuerdo con información preliminar sobre el crimen, el asesino se escondió entre un grupo de jóvenes para acercarse a su víctima y dispararle en repetidas oportunidades.

El hecho quedó registrado en los videos de seguridad del sector, que son una pieza clave en la investigación para tratar de identificar a los responsables.

Y es que, a contados metros del lugar en el que ocurrió el crimen, un hombre en moto esperaba al agresor para darse a la fuga; lo que finalmente lograron, pese a que la comunidad trató de oponerse.

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La víctima no logró sobrevivir y dos personas que la acompañaban resultaron heridas:

La víctima cayó tendida en el piso y, aunque fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, llegó sin signos vitales. Dos personas que la acompañaban y, al parecer, eran sus amigos, registran heridas menores.

Además, el crimen obligó a las autoridades a revisar las condiciones de seguridad en el sector para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que asisten a clases y fueron utilizadas para cometer el crimen.

El 82,5% del total de homicidios registrados en Cartagena fueron bajo la modalidad de sicariato:

Según una investigación publicada por Alerta Cartagena, en el primer trimestre de 2026 se han registrado 41 homicidios, de los cuales un 82,5% (es decir, 33) fueron cometidos bajo la modalidad de sicariato.

Los ocho casos restantes estuvieron relacionados con casos de hurto o riñas en ‘La Heroica’. Tanto en enero como en febrero se registraron 14 homicidios por mes, y en marzo se registró una leve disminución, llegando a 13.

Además, 37 de los 41 homicidios fueron realizados con arma de fuego, lo que marca una tendencia preocupante en la ciudad.