Gobernador Misak advierte que el Ejército no ha podido recuperar los cuerpos de sus víctimas en disputa con los Nasa

El violento enfrentamiento entre integrantes las comunidades indígenas Misak y Nasa, en el municipio de Silvia, Cauca, deja un saldo de siete personas muertas y 103 heridos, según confirmó el gobernador Misak, Tata Luis Eduardo Tunubalá, en diálogo con Noticias RCN.

El conflicto, que tiene raíces en disputas territoriales que se remontan casi dos años atrás, escaló dramáticamente en las últimas horas generando una alarma nacional.

Sin embargo, el gobernador Tunubalá explicó que la problemática ha escalado desde "diciembre, cuando empiezan a sacar los ganados, a dañar los cultivos que hay acá en nuestros territorios". Según su dijo, el pueblo Misak decidió “retomar sus predios” al considerar que se trata de "territorios milenarios" que les pertenecen ancestralmente y que "nunca el gobierno” les “ha comprado".

Entre los heridos, varios se encuentran en condición grave y han sido trasladados a hospitales de Popayán y Cali. El gobernador Misak reportó además la muerte de siete personas y lamentó especialmente la pérdida de "una autoridad ancestral de nuestro territorio", cuyos restos aún no han podido ser recuperados del lugar de los hechos por falta de garantías de seguridad.

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Pueblo Misak sostiene que la disputa nace de un decreto de la Agencia Nacional de Tierras:

La autoridad indígena atribuyó la escalada de violencia a un decreto de la Agencia Nacional de Tierras que, según afirma, otorga pretensiones territoriales al pueblo de Pitayó sin aclarar adecuadamente la situación jurídica. "Solamente con esa pretensión ellos empiezan a tomar los predios de nuestras comunidades en diciembre del año 2025", señaló Tunubalá.

El gobernador también hizo referencia a tensiones históricas con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), recordando que "en los años 70, en los procesos de lucha, siempre a nuestros comuneros el CRIC estaba asesinando" y aprovechó para hacer un llamado al Gobierno Nacional para que "tumben el decreto ATEA", argumentando que con este "quieren tomar todos los páramos, las fuentes hídricas para poder ellos más adelante vender".

La Fuerza Pública se encuentra en la zona, pero no han podido retirar los cuerpos de las víctimas:

En cuanto a la presencia de las autoridades, Tunubalá informó que helicópteros con miembros de la Fuerza Pública llegaron a la zona, el jueves 21 de mato, alrededor de las 6:00 de la tarde, aunque "no ha llegado acá en el lugar de los hechos", indicó el gobernador.

El ministro de Defensa anunció refuerzos de seguridad en la región y, sobre las 10:30 de la mañana, la Tercera División del Ejército informó que el despliegue operacional en la zona fue “reforzado con más de 250 soldados”.

Mientras, el ministro del Interior convocó a una mesa de diálogo para el lunes, invitación que fue recibida por el gobernador Misak, quien solicitó que sea "lo más urgente" y expresó su esperanza de que "el pueblo Nasa de Pitayó entienda de que estos territorios son nuestros y no estamos invadiendo a ellos, como lo han querido demostrar".

El gobernador desmintió acusaciones sobre el uso de artefactos explosivos por parte de su comunidad y aseguró que el pueblo Misak se defendió únicamente con "bastones de autoridad", mientras que ellos fueron atacados con "armas contundentes y armas de fuego".