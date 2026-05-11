Cartagena inicia plan de racionamiento de agua potable: estos son los barrios impactados

Desde este lunes comenzó a regir el plan de racionamiento de agua potable en varios sectores de la ciudad. La suspensión del servicio se aplica de lunes a sábado entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, afectando a cerca del 15% de la población.

Barrios alrededor de la Avenida Crisanto Luque, los primeros impactados

La medida ya se siente en zonas cercanas a la Avenida Crisanto Luque, donde los residentes fueron los primeros en experimentar la interrupción del suministro. El gerente de Aguas de Cartagena, John Montoya, explicó que se trata de una decisión temporal, aunque aún no se ha definido hasta cuándo se mantendrá.

Entre las causas señaladas están el crecimiento acelerado de la ciudad y, con ello, el aumento en la demanda de agua, las altas temperaturas que intensifican el consumo y, especialmente, la presencia de algas en el cuerpo hídrico de donde se capta el líquido para potabilizarlo en una de las plantas más importantes de la capital de Bolívar.

Autoridades piden uso responsable del recurso

La empresa prestadora del servicio hizo un llamado a los ciudadanos para que almacenen únicamente el agua necesaria y promuevan un consumo responsable durante los horarios de racionamiento.

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“Pedimos a todos que haya un buen uso del agua quienes lo tienen”, señaló el gerente Montoya, al advertir que la medida busca garantizar la continuidad del suministro en medio de las dificultades actuales.