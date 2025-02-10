CANAL RCN
Colombia Video

La condena que recibió el docente que abusó sexualmente a nueve estudiantes en Cali

La investigación también reveló que el docente obligaba a algunas estudiantes a participar en actos sexuales con otros compañeros o frente a ellos.

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
10:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un juez de la República condenó a 14 años y 4 meses de prisión a José Fener Castaño, docente de una institución de educación superior en Cali, por los delitos de actos sexuales abusivos y acoso contra nueve de sus estudiantes, algunos de ellos menores de edad al momento de los hechos.

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos
RELACIONADO

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

La sentencia, calificada como ejemplar por su contundencia, reveló que durante ocho años Castaño instrumentalizó su rol como profesor para vulnerar la intimidad y libertad de sus alumnas.

Profesor usó su rol académico para cometer abusos, según fallo judicial

José Fener Castaño se desempeñó como docente en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali hasta abril de 2023, cuando presentó su renuncia formal al cargo. La institución oficializó su salida el 2 de mayo de ese mismo año, mediante la resolución 111.

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia
RELACIONADO

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

Según el fallo judicial, el docente incurrió en tocamientos, besos no consentidos y exposiciones indebidas, aprovechando su posición de autoridad en el aula.

“El condenado invadió la esfera íntima de las víctimas sin consentimiento alguno, lo que constituye un abuso sexual grave”, señaló el juez en su decisión. Las denunciantes, todas mujeres, manifestaron que nunca dieron señales de consentimiento y que fueron manipuladas emocionalmente por el docente.

Graves violaciones a la dignidad humana en entorno académico, según investigación judicial

La investigación también reveló que Castaño obligaba a algunas estudiantes a participar en actos sexuales con otros compañeros o frente a ellos, lo que representa una grave violación al derecho a la dignidad humana.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas no solo atentan contra la integridad física y emocional de las víctimas, sino que socavan la confianza en los espacios educativos.

La condena busca sentar un precedente frente a los abusos cometidos en entornos académicos y reafirmar el compromiso de la justicia con la protección de los derechos de las mujeres.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Hermana de B-King dijo en sus exequias que no quiere conocer detalles del caso

Fiscalía General de la Nación

Aseguran a presunto integrante del ELN por secuestro en Norte de Santander

Bogotá

Disturbios en Bogotá durante protesta pro-palestina: atacan CAI y edificaciones en el norte de la ciudad

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 2 de octubre: número ganador del último sorteo

Consulta el resultado del último sorteo del Super Astro Luna de hoy jueves 2 de octubre de 2025. Conoce el número y signo zodiacal ganadores.

Viral

¿Por qué hay personas que sueñan siéndole infiel a sus parejas? Esto dice la Psicología

¿Qué dice el subconsciente de quienes sueñan con ser infiel a su pareja? El significado desde la Psicología

FIFA

El contundente mensaje de la FIFA a Trump por querer vetar sedes del Mundial 2026

Estados Unidos

Trump anuncia recortes permanentes en el gobierno federal

Enfermedades

Personas que no sienten miedo a causa de una extraña condición genética