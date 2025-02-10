La condena que recibió el docente que abusó sexualmente a nueve estudiantes en Cali

Un juez de la República condenó a 14 años y 4 meses de prisión a José Fener Castaño, docente de una institución de educación superior en Cali, por los delitos de actos sexuales abusivos y acoso contra nueve de sus estudiantes, algunos de ellos menores de edad al momento de los hechos.

La sentencia, calificada como ejemplar por su contundencia, reveló que durante ocho años Castaño instrumentalizó su rol como profesor para vulnerar la intimidad y libertad de sus alumnas.

Profesor usó su rol académico para cometer abusos, según fallo judicial

José Fener Castaño se desempeñó como docente en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali hasta abril de 2023, cuando presentó su renuncia formal al cargo. La institución oficializó su salida el 2 de mayo de ese mismo año, mediante la resolución 111.

Según el fallo judicial, el docente incurrió en tocamientos, besos no consentidos y exposiciones indebidas, aprovechando su posición de autoridad en el aula.

“El condenado invadió la esfera íntima de las víctimas sin consentimiento alguno, lo que constituye un abuso sexual grave”, señaló el juez en su decisión. Las denunciantes, todas mujeres, manifestaron que nunca dieron señales de consentimiento y que fueron manipuladas emocionalmente por el docente.

Graves violaciones a la dignidad humana en entorno académico, según investigación judicial

La investigación también reveló que Castaño obligaba a algunas estudiantes a participar en actos sexuales con otros compañeros o frente a ellos, lo que representa una grave violación al derecho a la dignidad humana.

Las autoridades reiteraron que este tipo de conductas no solo atentan contra la integridad física y emocional de las víctimas, sino que socavan la confianza en los espacios educativos.

La condena busca sentar un precedente frente a los abusos cometidos en entornos académicos y reafirmar el compromiso de la justicia con la protección de los derechos de las mujeres.