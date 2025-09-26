Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

En Mosquera, Cundinamarca, una niña de apenas 9 años fue asesinada a puñaladas por su padrastro, quien además la habría abusado sexualmente antes de quitarle la vida.

El hombre, de 33 años, intentó suicidarse frente a la Policía después de la masacre.

Padrastro apuñaló y abusó de una niña de 9 años en Mosquera

La tragedia se registró el 14 de septiembre en el barrio El Recodo. Dentro de la vivienda, el hombre quedó solo con dos niñas: su hija de 10 años y su hijastra de 9.

Según la Fiscalía, en medio de un aparente acto de represalia contra la madre de la víctima, el sujeto atacó a la menor con un cuchillo, asestándole 49 heridas en distintas partes del cuerpo.

El ensañamiento fue tal que los investigadores calificaron la escena como un hecho de crueldad extrema.

Pero el crimen no ocurrió en silencio, la niña intentó defenderse y sus gritos, junto con los de su hermanita, estremecieron el sector.

Cuando la madre llegó al lugar, se topó con la escena y empezó a pedir ayuda con desesperación. Una vecina relató:

La señora empezó a gritar que la niña y la niña, pues, nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo.

Al ingresar, los policías hallaron a la menor ya sin signos vitales. El agresor, al verlos, se provocó más de diez heridas en un intento desesperado por acabar con su vida.

Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realizan al percatarse de la presencia de la Policía Nacional.

Padrastro que abusó su hijastra en Mosquera no aceptó cargos

El hombre fue llevado al hospital de Facatativá, donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta vigilancia policial. Tras estabilizarlo, la Fiscalía procedió a su judicialización.

En las audiencias preliminares, además de detallar el ensañamiento del crimen, se confirmó que la niña había sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

La Fiscalía imputó al sujeto los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. Sin embargo, el hombre no aceptó responsabilidad alguna. Pese a ello, un juez de control de garantías ordenó su reclusión inmediata en un centro carcelario.