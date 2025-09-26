CANAL RCN
Colombia Video

Padrastro que apuñaló y abusó de su hijastra de 9 años en Mosquera no aceptó cargos

La niña fue atacada con 49 puñaladas en presencia de otra menor.

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
08:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Mosquera, Cundinamarca, una niña de apenas 9 años fue asesinada a puñaladas por su padrastro, quien además la habría abusado sexualmente antes de quitarle la vida.

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron
RELACIONADO

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

El hombre, de 33 años, intentó suicidarse frente a la Policía después de la masacre.

Padrastro apuñaló y abusó de una niña de 9 años en Mosquera

La tragedia se registró el 14 de septiembre en el barrio El Recodo. Dentro de la vivienda, el hombre quedó solo con dos niñas: su hija de 10 años y su hijastra de 9.

Según la Fiscalía, en medio de un aparente acto de represalia contra la madre de la víctima, el sujeto atacó a la menor con un cuchillo, asestándole 49 heridas en distintas partes del cuerpo.

El ensañamiento fue tal que los investigadores calificaron la escena como un hecho de crueldad extrema.

Pero el crimen no ocurrió en silencio, la niña intentó defenderse y sus gritos, junto con los de su hermanita, estremecieron el sector.

Cuando la madre llegó al lugar, se topó con la escena y empezó a pedir ayuda con desesperación. Una vecina relató:

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia
RELACIONADO

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

La señora empezó a gritar que la niña y la niña, pues, nunca dimensiona lo que puede estar sucediendo.

Al ingresar, los policías hallaron a la menor ya sin signos vitales. El agresor, al verlos, se provocó más de diez heridas en un intento desesperado por acabar con su vida.

Fueron alrededor de 49 lesiones con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo y del sujeto agresor más de 10 autolesiones que se realizan al percatarse de la presencia de la Policía Nacional.

Padrastro que abusó su hijastra en Mosquera no aceptó cargos

El hombre fue llevado al hospital de Facatativá, donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta vigilancia policial. Tras estabilizarlo, la Fiscalía procedió a su judicialización.

En las audiencias preliminares, además de detallar el ensañamiento del crimen, se confirmó que la niña había sido víctima de abuso sexual antes de ser asesinada.

Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo por redes sociales: ¿qué se sabe?
RELACIONADO

Tortura y asesinato de tres mujeres fue transmitido en vivo por redes sociales: ¿qué se sabe?

La Fiscalía imputó al sujeto los delitos de feminicidio agravado y acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años. Sin embargo, el hombre no aceptó responsabilidad alguna. Pese a ello, un juez de control de garantías ordenó su reclusión inmediata en un centro carcelario.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 26 de septiembre de 2025! Este es el reporte

Secuestros

Cárcel para las personas que secuestraron a la mamá de la exalcaldesa de Pore

Abuso

Latam Airlines y Fundación Valientes: un vuelo solidario contra la trata de personas

Otras Noticias

Historias

ECCO Walks invita a redescubrir Teusaquillo con cultura y estilo

Bogotá abre sus calles a una experiencia única con ECCO Walks, una propuesta que mezcla cultura, diseño y comunidad. La marca danesa ECCO, reconocida por su innovación y confort en calzado, llega con un concepto que invita a recorrer la ciudad de forma consciente y a redescubrir uno de sus barrios más icónicos: Teusaquillo.

Fútbol

Ramón Jesurún lanzó fulminante dardo a Bogotá y la bajó del bus para ser sede de la Selección Colombia

El presidente de la FCF se refirió a las remodelaciones que le harán al Campín para los años futuros.

Abuso

Trabajadora de guardería golpeó y maltrató a 21 bebés a su cargo: las cámaras la delataron

Educación

Freno en seco a colegios que sanción muy común en contra de sus estudiantes: esto dice la ley

Coronavirus

¿Hay alerta en Bogotá por Covid-19? Autoridades se pronunciaron y dieron tranquilidad