CANAL RCN
Colombia

Descubren a profesora de preescolar que abusó de al menos 4 niñas en un jardín en Antioquia

Fueron los cambios de comportamiento de las víctimas los que delataron el actuar de la procesada.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

septiembre 26 de 2025
03:23 p. m.
En San Andrés de Cuerquia, en Antioquia, una maestra de un jardín infantil fue capturada y enviada a prisión tras ser señalada de cometer presuntos abusos sexuales contra cuatro de sus alumnas, niñas de entre 4 y 5 años de edad.

La investigación sostiene que la mujer se valió de su papel frente a las menores y de la confianza depositada por los padres para ejecutar los vejámenes.

La acusada fue identificada como Luz Ferney Lopera Bedoya, quien trabajó como profesora en un jardín infantil del municipio durante los años 2024 y 2025.

De acuerdo con las pesquisas, la mujer habría abusado de cuatro niñas que estaban bajo su cuidado, sometiéndolas presuntamente a tocamientos de índole sexual.

El material probatorio fue recopilado por un fiscal adscrito a la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Antioquia (UENNA), quien lideró las diligencias judiciales.

Dichas indagaciones señalaron que la docente aprovechó su posición de autoridad en el aula y la confianza que los padres depositaron en ella para acercarse a las víctimas y cometer los actos.

¿Cómo se dieron cuenta de los abusos de la profesora?

El caso salió a la luz pública luego de que la madre de una de las niñas denunciara los hechos al notar cambios preocupantes en la conducta de su hija.

Al avanzar las investigaciones, otras familias también detectaron comportamientos extraños en sus hijas y decidieron acudir a las autoridades.

En el marco de las audiencias concentradas, la Fiscalía formalizó la imputación del delito de acto sexual violento agravado con menor de 14 años.

Aunque la mujer negó responsabilidad frente a los cargos, el juez de control de garantías determinó que las evidencias eran suficientes para ordenar su reclusión inmediata en un centro penitenciario, medida con la que permanecerá privada de la libertad mientras se adelanta el proceso judicial.

