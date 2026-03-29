"Los principios y los valores no se negocian": Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño es candidato a la Presidencia de Colombia por el Partido Demócrata Colombiano, es padre del precandidato asesinado Miguel Uribe Turbay y asegura que lleva las banderas de su hijo para transformar a Colombia.

En diálogo con Noticias RCN, Miguel Uribe Londoño habló de su hijo, sus propuestas y la sonada polémica que hubo dentro del proceso de elección de candidato presidencial en el Centro Democrático.

Han pasado meses el asesinato de Miguel Uribe, pero el vacío está ahí, sigue ahí presente todos los días

Todos los días, eso no se va a acabar nunca, lo veo, lo siento. Ahora que ha vuelto a surgir todo este tema de su magnicidio y que han vuelto a salir tantas fotos y tantos videos, no tengo cómo describir que lo veo y pienso, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Estás haciendo mucha falta. Debería estar sacando adelante su causa que era Colombia. Debería estar haciendo lo que él quería que en Colombia pasara, cómo la iba a transformar. Él estaría hoy sin duda liderando todas las encuestas y ganando la Presidencia de Colombia para sacarnos de este atolladero.

Se conoció el testimonio que apunta hacia la Segunda Marquetalia, 'El Zarco', 'Iván Márquez' como responsables del asesinato de Miguel. ¿Hay cosas todavía que nos hacen falta por saber?

Sí, hay muchas. Yo desde diciembre ya lo había dicho, ya sabía que El Viejo estaba ahí, que que la plata venía de la Segunda Marquetalia de Venezuela. La pregunta es ¿para qué mató la Segunda Marquetalia Miguel? ¿Cuál es el fin del asesinato? Y segundo, ¿de dónde la sacó la plata? La plata no la puso 'Iván Márquez' porque si es que fue él con el Zarco Aldinever. La puso porque tuvo complicidad el gobierno del narcodictador Maduro y porque alguien aquí, un poder muy grande que está incrustado en los administración pública colombiana o en el Gobierno colombiano, fue quien dio la orden. Entonces, todavía lo que falta saber es quién dio la orden.

Hay una cosa de resaltar, un tipo que estuvo en la JEP, que la JEP lo liberó, una persona que estuvo en la cárcel con El Viejo, condenado por homicidio, los dos estuvieron condenados por homicidio y libres. Esto no puede ser así, esto tiene que cambiar.

RELACIONADO La millonaria cifra que dispuso la Segunda Marquetalia para asesinar a Miguel Uribe

De todas las ideas de su hijo Miguel, ¿cuál sería una clave que hoy toma más relevancia en el contexto político que vivimos?

Los principios y los valores no se negocian ni en política ni en la vida. Eso es fundamental para un gobernante hoy. Necesitamos un líder que proponga, que solucione, que diga: -Yo voy a solucionar los problemas que tenemos-.

Propongo que a mí me midan por tres cosas, soy un empresario y soy capaz de solucionar problemas. Los tres son: la salud, el sistema de salud; el segundo la corrupción y el tercero es la economía. Soy economista y soy abogado y soy empresario. El ingreso y el bolsillo de las personas.

Me comprometo con los colombianos a que yo soluciono esos tres problemas por lo menos porque ninguna sociedad puede tener todos los problemas solucionados, ninguna, eso es imposible. El que prometa que va a solucionar todos los problemas va a estafar al elector.

¿Qué hay del contacto que tuvo con Abelardo de la Espriella y que eso pudo haber incomodado al Centro Democrático del expresidente Uribe?

El cuento está muy mal contado. Abelardo de la Espriella vino entre septiembre y noviembre a mi casa en Bogotá, cuatro veces, a ofrecerme la Vicepresidencia. Lo había visto antes de que Miguel muriera y me dijo: "voy a ser candidato presidencial, si Miguel no se muere, yo lo apoyaré".

Se muere Miguel y él anuncia su candidatura. Álvaro Uribe me invita a mí al proceso, entro al proceso y le dije a él: "yo voy a ganar, Abelardo, yo estoy dentro del Centro Democrático".

Cambian las reglas de juego. El proceso va y ese fin de semana del 30 de noviembre, el día que sale la encuesta, que finalmente nos vemos una vez más, porque no era que no nos hubiéramos visto antes. Yo me he visto con Vicky, con Juan Carlos, con él varias veces. O sea, si eso es lo que hacía Álvaro Uribe también, verse con los candidatos. Él había dicho desde Fajardo hasta Abelardo, que los viéramos y que habláramos con ellos. Estuve reunido con él en Barranquilla públicamente, eso no fue secreto.

Dos días antes hablé con él desde Argentina por teléfono y me dijo lo siguiente: "Miguel, es que tú y yo juntos somos imbatibles". Le dije sí, pero yo estoy en mi proceso. "De todas maneras quiero hablar contigo", bueno, fuimos a Barranquilla a hablar con él y tuvimos una conversación privada donde no pasó absolutamente nada, no hubo ningún acuerdo de nada, pero hablamos.

Al día siguiente, lunes, dizque él, esto yo no lo sé tal vez él lo cuenta, que habló con Álvaro Uribe y que le dijo que yo le había pedido la Vicepresidencia, lo cual no es verdad. Él después tuvo que decir que no fue verdad, que yo no le pedí la Vicepresidencia. Álvaro Uribe no me permitió a mí explicarle nada cuando me conoce desde hace tanto tiempo yo soy un hombre honorable e íntegro.

¿Si en una segunda vuelta usted no pasara, sino Paloma o Abelardo, no estaría cerca de ninguno de los dos?

En el evento de que eso sea así, por supuesto que yo no deseo que el señor Iván Cepeda sea el presidente de Colombia ni muchísimo menos.

¿Pensará las cosas con más detenimiento?

Claro, porque es que yo no estoy en esto por una revancha o por un rencor con nadie, estoy porque las ideas de Miguel deben estar en el debate.

Una propuesta concreta que usted implementaría si es presidente de Colombia en materia de seguridad

Yo soy víctima de la guerra y víctima del narcotráfico. Hace 35 años Pablo Escobar, el narcotraficante más sanguinario que ha tenido este país, secuestró a mi esposa Diana Turbay, periodista, que estaba buscando la paz. y Miguel tenía 5 años y tuvimos que vivir ese proceso. Hoy, 35 años después, me someto a este problema que es por la guerra, porque la guerra es la paz total. La guerra de hoy es la paz total. La paz total es la responsable de la muerte de Miguel.

Claro, está implicado el narcotráfico y están implicados los que ejecutaron el proceso. Entonces, los jóvenes y los niños deben entender que no podemos seguir con el narcotráfico. Colombia no va a existir con el narcotráfico.

Y la segunda, la extorsión. Para mí el problema más grave que hay hoy es la extorsión, porque está en todos los estratos, en todas las capas sociales, en todas las actividades, en el municipio más alejado de Colombia.

Hay que hacer urgente un bloque de búsqueda y dedicarnos. Cuando uno se dedica a un problema lo soluciona, como lo solucionamos en la empresa privada. Entonces, hay que solucionar ese problema, y es posible, simplemente se necesita la voluntad presidencial. Los padres de Colombia no podemos seguir enterrando nuestros hijos.

¿Qué le dice a la gente que dice que usted está usando el nombre de su hijo para hacer política?

Les digo que ojalá Miguel estuviera vivo. Ojalá pudiera estar con él haciendo política, recorriendo la ciudad con él, ojalá estuviera jugando con él, hablando con Alejandro. Ojalá estuviera discutiendo con él, pudiera tenerlo a mi lado, pudiera estar con él en todo.

Infortunadamente el terrorismo me lo quitó y no lo puedo tener. Entonces decidí que las banderas de Miguel deben continuar, es la forma de que Miguel viva, de que Miguel sobreviva en ustedes, en todos los colombianos en arreglar en todos sus problemas.

Si seguimos a Miguel, Colombia va a cambiar y por eso sigo en esto y no tengo ningún rencor con los que dicen eso. Espero que me hayan entendido, y así Miguel vivirá y seguirá vivo.

Nicolás Pérez, un joven de 25 años, estudiante de economía, administración de empresas, ciencia política y gobierno pregunta al candidato presidencial:

¿Qué camino tomaría para que el deporte realmente sea importante?

El deporte tiene que volver a tener la mayor importancia y sí se puede hacer, como ya lo hemos hecho. Voy a destinar todo lo que sea necesario, los recursos necesarios para para el deporte en los colegios, para el deporte en las federaciones, para el deporte en las asociaciones, para el deporte en los escenarios. Porque ya lo hemos hecho antes. Entonces, lo tengo muy en mi mente.

Eso es parte de la salud. Cuando digo que me voy a dedicar a la solución de los problemas de la salud, el deporte hace que la que haya prevención en salud, que podamos evitar un montón de enfermedades y un montón de problemas en el tratamiento del sistema de salud, de manera que tiene un capítulo especial.

¿Qué le dice usted a esos papás y a esas mamás que han perdido a sus hijos por la guerra?

Solo cuando le matan un hijo a una persona, como a mí y a ustedes a los padres que nos han asesinado los hijos, se entiende lo que yo estoy haciendo.

Y voy a dedicar hasta el último día de mi vida y voy a dar todo por Colombia para que esto no siga pasando, para proteger la vida de todos nuestros hijos, para proteger la vida de los colombianos.