"Un país fracturado no resuelve los problemas": Roy Barreras habla sobre el posible panorama en las presidenciales

Catorce candidatos se medirán el pulso en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, y en Noticias RCN conversamos con cada uno de ellos para conocer sus propuestas y los planes que tienen en mente en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Esta vez el turno es para el excongresista y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras, médico de profesión y político de vieja data en Colombia, quien llegará a la primera vuelta tras pasar las consultas interpartidistas del pasado 8 de marzo.

Sobrevivió al 8 de marzo, ¿le quedaron heridas de guerra?

Herida ninguna, soy un hombre feliz. Pero la realidad es la realidad, es decir, está claro que los campos magnéticos de la polarización desaparecieron el centro. Me angustia cualquiera que gane, porque el 8 de marzo quedaron clarísimos los destinos: hay dos tendencias, el petrismo y el uribismo, pareciera que estamos condenados a eso.

Yo, por supuesto, prefiero un gobierno de centroizquierda, no hay ninguna posibilidad de que yo vaya a votar por la derecha.

Me angustia cualquiera de los dos que gane, que sería una final muy apretada, porque va a ser un país ingobernable. Yo fracasé, para que lo ponga ahí en el titular, en el intento de que la gente creyera en este personaje. Hoy estoy solo con mi verdad, sin la poderosa maquinaria del gobierno, sin las maquinarias que no ponen presidente y que las veo desbandadas hacia donde Paloma.

Advierto mi preocupación: un país fracturado y dividido no resuelve los problemas. Así que hay que pensar cómo evitamos esa fractura porque serían cuatro años ingobernables.

Usted está diciendo que sigue como candidato, pero sabe que no va a ganar…

Es que yo tengo la obligación y todos, no merecemos un país dividido ni un ciclo violento, ya estamos viviendo bloqueos y situaciones de conflictividad social.

¿Está diciendo que los que pasarán a segunda vuelta son Iván Cepeda y Paloma Valencia?

Estoy diciendo que cualquiera de ellos dos si ganase, va a generar una fractura nacional, porque no generan confianza.

Si sabe que no tiene ningún chance, ¿qué sigue para usted y por qué sigue en la contienda?

Tengo la obligación de intentar evitar esos cuatro años de desgobierno porque yo lo sé hacer.

En sus encuestas, hasta el 21% de los colombianos está indeciso o va a cambiar de opinión, o va a tomar la decisión frente a la urna. Ese 21% es más de lo que tiene de la Espriella, es más de lo que tiene Paloma. ¿Qué tal una revolución del voto en blanco?

¿Qué tal que ese 21% votaran en blanco el 31 de mayo? Si el que pasara a segunda vuelta fuera el progresismo de Iván y el voto en blanco, por ejemplo, eso cambiaría el panorama, ya ha pasado.

¿Usted les diría a los colombianos indecisos que voten en blanco?

No, yo no estoy invitándolos a votar en blanco, entre otras cosas porque tengo hoy un impedimento legal para hacerlo. Soy candidato.

Digo tres cosas: no es deseable que el país se fracture por la mitad, los extremismos dividen el país, queremos un país unido que genere confianza. Segunda premisa, hay dos opciones, no una. La primera es que esos 5 millones de colombianos indecisos se activen y voten por un candidato de centro el 31 de mayo.

La otra opción es que, si de aquí al 31 de mayo no somos capaces de convencerlos, existe la posibilidad de que voten en blanco. Hago una pregunta, imagínense que pasaría si a la segunda vuelta pasan el voto en blanco con cualquiera de los dos candidatos.

Habría una discusión, una segunda vuelta entre el voto en blanco e Iván o Paloma. No sería mayoritario, pero sería una realidad política, quedaría por fuera el uribismo entre otras cosas.

Sería un campanazo que haría despertar al resto del país para darnos cuenta de que sí es posible evitar la polarización.

Si pasan a segunda vuelta Iván Cepeda y Paloma Valencia, ¿qué va a hacer?

Yo ya sé lo que voy a hacer, pero Colombia no ha elegido eso todavía. Si creyera que es inevitable, no estaría planteando alternativas. Me preocupa mucho que haya una votación muy cerrada, ganamos por solo 700.000 votos a Rodolfo, menos del 3%. Me temo que podía haber una más cerrada todavía y eso no es bueno.

Por eso invito a esos 5 millones de indecisos a votar masivamente, para que cualquiera que sea el resultado sea más legítimo.

¿Cómo están las relaciones con el presidente Gustavo Petro?

Siempre han sido cordiales y respetuosas desde la diferencia. Siempre he sido más amigo de Iván Cepeda que de Petro. Pero hablo más con Petro que con Cepeda en esta etapa, porque competimos, tenemos diferencias. A pesar de que el presidente Petro, de manera insólita, prohibió votar por mí, con él nos escribimos por Line y tenemos una relación respetuosa.

Usted ya dijo que no votaría nunca por la derecha, pero ¿entre Paloma y Abelardo con cuál se queda?

Menos por Abelardo.

¿Preferiría a Paloma?

No señor. Yo no votaría por el uribismo porque quieren enterrar la verdad. Paloma y Oviedo son uribistas, eso es un falso centro. Yo no voto por la derecha por eso; no por Paloma como persona, yo fui su compañero por 12 años, ella es una mujer estudiosa y decente.

Pero detrás está lo que representa, la ideología, Uribe es su papá, dice ella. Menos por de la Espriella, por supuesto.

¿Qué le diría a una generación que está cansada de que los políticos cambien de discurso dependiendo del gobierno de turno?

No se alimenten de las bodegas porque terminan creyendo en la basura que transmiten. No crean en lo que les dice nadie. Crean en lo que se ha hecho, yo toda la vida he estado en la centroizquierda, desde que estaba en la Nacional.

Los jóvenes son el presente y nuestra obligación. Mis hijos no merecen que les entreguemos un país dividido y fracturado.

Hoy los jóvenes están interesadísimos en el “periodicazo” de Oviedo. Él toda la vida fue uribista de los falsos positivos, de María del Rosario Guerra, del rayo homosexualizador, y el “periodicazo” es un acto violento que se ha romantizado. Con el periódico le pegan a los perros para espantarlos.

Los jóvenes pueden tomar la mejor decisión, voten libremente, pero voten masivamente.