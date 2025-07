La defensa, el fallo y la interceptación: Hernán Cadavid y Miguel Ángel del Río hablan del caso Uribe

En Noticias RCN seguimos oyendo las voces alrededor del caso de Álvaro Uribe, un proceso que aún no termina. En A Lo Que Vinimos con Johana Amaya, conversamos con Hernán Cadavid, representante por el Centro Democrático, quien hizo parte de la defensa del expresidente Uribe; y con Miguel Ángel del Río, abogado de dos víctimas acreditadas en el expediente.

Representante Hernán Cadavid:

¿Qué viene ahora en el caso y cómo van a armar la defensa?

“Lo primero es dimensionar lo que ha sucedido porque en nuestra opinión es la profundización de una gran injusticia que inicia en el 2018 con toda la vulneración de garantías en contra del expresidente Uribe. No le notifican su proceso, lo interceptan dizque por error”

“Nosotros hemos ido dimensionando la magnitud del fallo y los errores que ha cometido la juez, en nuestro caso atropellando toda la garantía, testimonios, pruebas, defensa, así que aquí continuamos en la lucha ante el Tribunal de Bogotá”.

¿Cómo lograrán en el Tribunal Superior de Bogotá lo que no se alcanzó en la Corte y la Fiscalía a lo largo del proceso?

“Lo mínimo es que se valore. Quiero hablar de un asunto propio, fui testigo en el proceso ante la jueza Sandra Heredia. Fui la única persona que presenció la reunión de Álvaro Uribe con Diego Cadena cuando se enteran de los giros que adelantó el abogado en el Valle del Cauca, lo que la juez denomina a Uribe como determinador”.

“Uribe se entera diez meses después. El día de ayer en la lectura del fallo no hizo una sola mención a ese testimonio. Así que qué pretendemos: que el Tribunal de Bogotá valore absolutamente y en equilibrio, no presumiéndole – como lo hizo la juez – que Álvaro Uribe era el determinador instigador de todo, y elevando a categoría de valor civil a una persona como Juan Guillermo Monsalve; preso a 44 años por delitos gravísimos de la delincuencia común en Colombia”.

Desde distintos sectores hay quienes critican los mensajes de la jueza a lo largo del día, pero otros piden respeto por esa decisión: ¿qué lectura le dan?

“Respetamos institucionalmente las decisiones de la justicia, si no Álvaro Uribe no estuviera en el país, o estaríamos haciendo una asonada en los juzgados. Eso no hace que no podamos disentir. La juez dio todo el lugar con el inicio de su discurso político a ese tipo de consideraciones, y durante la lectura en muchas ocasiones atropelladas de ese sentido del fallo dejó ver que tenía animosidad política, sesgos y una clara postura ideológica, lo que hace mucho daño a la administración de justicia”.

Miguel Ángel del Río

¿Cómo recibieron el fallo las víctimas?

“Estamos muy satisfechos con la decisión. Fue rigurosa, objetiva, acogiendo los criterios y las solicitudes hechas por la Fiscalía, y por nosotros como víctimas precisamente dándole credibilidad a los testimonios de Juan Guillermo Monsalve, de Deyanira Gómez, del propio senador Cepeda, y alejándose de los testigos de la defensa en el entendido que para ellos, para la juez de la República son mendaces, que acuden precisamente a un solo propósito: engañar a la administración de justicia”.

Sobre la interceptación: ¿se rompe el vínculo entre cliente y abogado?

“Yo no creo que haya una irregularidad de la Corte porque precisamente se ha dicho que cuando dentro de esas comunicaciones se presuma la existencia de un delito, inmediatamente puede haber una intervención judicial y desaparece la protección constitucional. Las interceptaciones de comunicaciones y los videos y grabaciones y audios contenidos en los relojes son absolutamente legales, protegidos constitucionalmente”.

¿Van a apelar la decisión de absolver el delito de soborno simple?

“Sea lo primero advertir que esta es una decisión judicial. El mensaje que le enviamos a la ciudadanía es de respeto a la administración de justicia, evitar la polarización y el incendio del país”.

“Creemos que la decisión de la juez ha sido acertada. No apelaremos la decisión, consideramos que está bien fundada y en ese sentido estaremos con la posición de la Fiscalía en principio de no apelar la decisión”.