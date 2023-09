"Lo único que he recibido son malos tratos y acoso sexual": oficial que demanda al general John Jairo Rojas

Noticias RCN conoció la demanda por acoso sexual y laboral contra el brigadier general John Jairo Rojas Gómez, interpuesta por una oficial del Ejército en 2020 en Guachené, Cauca, cuando fue comandante del Comando conjunto de Suboccidente.

“En relación con el presunto comportamiento inadecuado del señor brigadier general Jhon Jairo Rojas Gómez, expresa mi cliente que encontrándose allí fue llamada un día al comando de la Fudra...

Estando allí ella se sentó, escuchó al señor general, se levantó de su silla y tomándola por el cuello sorpresivamente intentó besarla

Según la oficial, tras este hecho inició el acoso laboral: “el trato del alto oficial hacia la subteniente, varió ostensiblemente. La humilló frente a sus compañeros, superiores, subalternos y demás personal sin motivo o razón alguna”.

En contexto: Fiscalía abre indagación al general John Jairo Rojas por presuntos vínculos con disidencias y acoso sexual

Ante las denuncias, la joven pidió el retiro, constancia que quedó en su evaluación psicológica: “No se evidencia rasgos de sospecha psicopatológica durante entrevista, refiere ser objeto de pasión indirecta por parte de comandante”-

Antes de su retiró notificó al jefe de estado mayor de la Fudra, coronel Chacón Morales sobre lo que le estaba sucediendo.

“Lo único que he recibido aquí en esta unidad son malos tratos, acoso sexual, que por no acceder me ha ocasionado miles de problemas, y aquí tanto usted como la psicóloga tuvieron conocimiento de esa situación”.

Al parecer, el último hecho y antes del relevo del señor brigadier general fue la intromisión de este último a esculcarle sus cosas e invadir su privacidad, sin justificación alguna.

La Fiscalía abrió indagación contra el general por presunto acoso y nexos con disidencias. En entrevista con La W esto respondió el alto oficial:

No tengo nada, nunca me han llamado, no tengo acusación

Seis meses después del retiro de la oficial, fue reincorporada a sus labores. El proceso contra el general Rojas Avanza.