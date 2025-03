"Consiga lo fúnebre, porque ella no va a vivir": la dura batalla de Fabiola Calle contra el covid-19

Han pasado cinco años desde que el covid-19 sacudió al mundo, dejando miles de historias de lucha, dolor y supervivencia.

Entre esas historias, una de las más impactantes en el mundo del entretenimiento fue la de Fabiola Calle, integrante del legendario dúo Las Hermanitas Calle, quien vio su vida pender de un hilo tras ser diagnosticada con el virus en marzo de 2020.

En Colombia, Fabiola Calle se convirtió en un símbolo de resistencia luego de pasar 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), con un pronóstico médico que prácticamente la daba por muerta.

Hoy, cinco años después, no solo ha recuperado su salud, sino que está más viva que nunca y lista para regresar a los escenarios con una gira que conmemorará los 60 años de trayectoria de Las Hermanitas Calle.

La historia de Fabiola Calle con el covid-19 comenzó en marzo de 2020, en plena expansión de la pandemia. Las Hermanitas Calle se encontraban en una gira en Estados Unidos cuando contrajeron el virus, pero fue Fabiola quien presentó los síntomas más graves.

Su salud se deterioró rápidamente y, al regresar a Colombia, fue internada en una clínica en Medellín con dificultades respiratorias severas. Ahí todo se convirtió en una neumonía severa que comprometió sus pulmones por completo.

Los médicos no fueron optimistas y su hermana Lina Barrientos, también integrante del dúo, recordó el dolor:

A mi hermana le dijeron: consiga todo lo fúnebre porque ella ya no vive, que no tiene pulmones.

Pero Fabiola desafió el pronóstico médico y logró sobrevivir a una de las enfermedades más mortales del siglo.

Salir con vida de la UCI no significó el final de su calvario. Luego de pasar casi un mes intubada, sus cuerdas vocales sufrieron graves daños y los médicos le advirtieron que, posiblemente, no podría volver a cantar.

El médico me dijo que ya no podía volver a cantar porque las cuerdas vocales se me habían afectado mucho por la intubación. Y a mí me provocó meterle la madre. ¿Cómo que no? Claro que sí podía.